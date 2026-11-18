Jogo é válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026

Grêmio recebe o Bahia nesta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O Grêmio entra em campo como 18º colocado, com 37 pontos, dentro da zona de rebaixamento. Em seu jogo mais recente, a equipe empatou com o Atlético-MG em 1 a 1, fora de casa, pela Copa do Brasil. A campanha recente tem duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos.

Com 53 pontos, o Bahia é o 6º colocado da competição, na zona de classificação para a pré-Libertadores. Na última partida, o time perdeu para o Cruzeiro por 3 a 2, fora de casa. Nos últimos cinco jogos da competição, são duas vitórias, um empate e duas derrotas.

Em 17/05/2026, no último encontro, as equipes ficaram no 1 a 1.

Onde assistir Grêmio x Bahia ao vivo

A transmissão de Grêmio x Bahia fica por conta de Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming).

Horário e local de Grêmio x Bahia

O pontapé inicial é às 21h30 (de Brasília) nesta quarta-feira (18), 18/11/2026, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Escalações de Grêmio x Bahia

As escalações oficiais de Grêmio e Bahia costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.

Ficha do jogo

Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (35ª rodada)

Campeonato Brasileiro de 2026 (35ª rodada) Data e horário: 18/11/2026, às 21h30 (de Brasília)

18/11/2026, às 21h30 (de Brasília) Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Arena do Grêmio, em Porto Alegre Arbitragem: D. Lacerda

D. Lacerda Transmissão: Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.