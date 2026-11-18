A Neo Química Arena recebe Corinthians x Botafogo nesta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O Corinthians chega para o duelo na 17ª colocação, com 37 pontos, dentro da zona de rebaixamento. No jogo anterior, o time empatou com o São Paulo em 0 a 0, fora de casa. O time acumula uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco compromissos.

Pelo lado visitante, o Botafogo ocupa a 12ª posição, com 42 pontos em 34 jogos, na zona de classificação para a Sul-Americana. Em sua última apresentação, a equipe venceu o Atlético-MG por 1 a 0, em casa. Em cinco jogos recentes, foram duas vitórias, um empate e duas derrotas.

No último encontro entre as equipes, em 17/05/2026, o Botafogo venceu por 3 a 1.

Onde assistir Corinthians x Botafogo ao vivo

Corinthians x Botafogo será transmitido por Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming).

Horário e local de Corinthians x Botafogo

A bola rola às 21h30 (de Brasília) nesta quarta-feira (18), 18/11/2026, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Escalações de Corinthians x Botafogo

As escalações oficiais de Corinthians e Botafogo costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.

Ficha do jogo

Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (35ª rodada)

Campeonato Brasileiro de 2026 (35ª rodada) Data e horário: 18/11/2026, às 21h30 (de Brasília)

18/11/2026, às 21h30 (de Brasília) Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Neo Química Arena, em São Paulo Arbitragem: W. Sampaio

W. Sampaio Transmissão: Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.