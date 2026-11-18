Corinthians x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e escalações
A Neo Química Arena recebe Corinthians x Botafogo nesta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
O Corinthians chega para o duelo na 17ª colocação, com 37 pontos, dentro da zona de rebaixamento. No jogo anterior, o time empatou com o São Paulo em 0 a 0, fora de casa. O time acumula uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco compromissos.
Pelo lado visitante, o Botafogo ocupa a 12ª posição, com 42 pontos em 34 jogos, na zona de classificação para a Sul-Americana. Em sua última apresentação, a equipe venceu o Atlético-MG por 1 a 0, em casa. Em cinco jogos recentes, foram duas vitórias, um empate e duas derrotas.
No último encontro entre as equipes, em 17/05/2026, o Botafogo venceu por 3 a 1.
Onde assistir Corinthians x Botafogo ao vivo
Corinthians x Botafogo será transmitido por Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming).
Horário e local de Corinthians x Botafogo
A bola rola às 21h30 (de Brasília) nesta quarta-feira (18), 18/11/2026, na Neo Química Arena, em São Paulo.
Escalações de Corinthians x Botafogo
As escalações oficiais de Corinthians e Botafogo costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.
Ficha do jogo
- Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (35ª rodada)
- Data e horário: 18/11/2026, às 21h30 (de Brasília)
- Local: Neo Química Arena, em São Paulo
- Arbitragem: W. Sampaio
- Transmissão: Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming)
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
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