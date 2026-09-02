Vitória x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Os times se enfrentam pela Copa do Brasil nesta quarta-feira (2), às 21h30, no Barradão

Vitória e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 21h30, no Barradão, em partida válida pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

O Vasco venceu o jogo de ida por 1 a 0 e um empate em Salvador garante a classificação do time carioca – já uma derrota por placar mínimo leva a decisão para os pênaltis. Além de vencer a partida de ida, a equipe também derrotou o Cruzeiro no Brasileirão.

Já o Vitória, vive um momento complicado vindo de três derrotas. Depois de resultados negativos no Ba-Vi e diante do próprio Vasco, pela ida, o time perdeu para o Atlético-MG fora de casa, no último domingo (30), e aumentou as derrotas do segundo semestre, recorte em que tem só três vitórias em 11 jogos.

O Vitória precisa vencer por dois gols de diferença para avançar sem disputa de penalidades.

Onde assistir Vitória x Vasco ao vivo

O torcedor poderá acompanhar o duelo ao vivo pela TV Globo, sportv, Premiere , ge tv e Amazon Prime.