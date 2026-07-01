João Fonseca derrota holandês e iguala sua melhor campanha em Wimbledon

Brasileiro está se mostrando muito sólido, apesar de uma preparação na grama prejudicada

João também avançou à segunda rodada de outros dois torneios de Grand Slam no ano passado

O tenista brasileiro João Fonseca, número 27 do mundo, avançou nesta quarta-feira (1º) à terceira rodada de Wimbledon pela segunda vez consecutiva.

João derrotou o holandês Jesper de Jong (N.73) por 3 sets a 0, com parciais de 6-1, 7-5 e 6-4, em duas horas e 20 minutos de jogo.

Com a vitória, o brasileiro de 19 anos igualou sua melhor campanha em Wimbledon, que poderá superar se vencer o próximo jogo no torneio, contra um adversário ainda a definir.

No ano passado, além de alcançar a terceira rodada em Wimbledon, na qual foi eliminado pelo chileno Nicolás Jarry, João também avançou à segunda rodada de outros dois torneios de Grand Slam, o Aberto da Austrália e o US Open.

Ele superou todos esses resultados este ano em Roland Garros, onde caiu nas quartas de final diante do tcheco Jakub Mensik.

João Fonseca está se mostrando muito sólido em Wimbledon, apesar de uma preparação na grama prejudicada por sua eliminação na primeira rodada do ATP 500 de Halle, na Alemanha, e pela desistência no ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, devido a um desconforto no ombro direito.