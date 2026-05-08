Os maiores artilheiros da Noruega na história das Copas do Mundo

O ex-meia Kjetil Rekdal detém a marca histórica desde 1998, mas o recorde está na mira de Erling Haaland no retorno do país ao Mundial

Foto: reprodução/Geir Olsen Kjetil Rekdal



Saiba quem é o maior artilheiro da Noruega na história das copas do mundo: com dois gols anotados, o ex-meio-campista Kjetil Rekdal lidera o ranking isolado do país escandinavo. Ele balançou as redes em edições consecutivas da competição da Fifa, gravando seu nome como o principal herói da seleção nacional nos maiores palcos do esporte.

O dono do recorde e o pênalti inesquecível contra o Brasil

A marca de Kjetil Rekdal foi construída em duas participações fundamentais. O primeiro gol aconteceu na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, quando ele saiu do banco de reservas para garantir a vitória por 1 a 0 sobre o México na fase de grupos.

Quatro anos depois, na edição de 1998 disputada na França, o camisa 10 viveria o ápice de sua carreira internacional. Nos minutos finais da partida decisiva contra a Seleção Brasileira, Rekdal cobrou com perfeição o pênalti histórico que decretou a vitória norueguesa por 2 a 1. O resultado levou a Noruega às oitavas de final do torneio pela primeira e única vez em sua história.

Ranking completo de goleadores noruegueses no torneio

Embora a equipe escandinava tenha participado de apenas três edições do Mundial masculino (1938, 1994 e 1998), outros quatro jogadores de linha também deixaram suas marcas registradas. Um dos gols da campanha de 1998 foi anotado contra pelo marroquino Youssef Chippo e, por isso, não entra na conta individual dos atletas noruegueses.

Abaixo, a lista oficial de todos os jogadores que já marcaram pelo país:

1. Kjetil Rekdal (2 gols)

O ex-meio-campista é o único norueguês a marcar em múltiplas edições, somando tentos cirúrgicos contra o México (1994) e o Brasil (1998).

2. Arne Brustad (1 gol)

O pioneiro. Brustad anotou o primeiro gol da Noruega em Copas, na derrota por 2 a 1 para a seleção da Itália, durante as oitavas de final do Mundial de 1938.

3. Dan Eggen (1 gol)

O zagueiro foi ao ataque e marcou de cabeça no empate por 2 a 2 contra o Marrocos, na estreia norueguesa na competição de 1998.

4. Håvard Flo (1 gol)

O centroavante balançou as redes no empate por 1 a 1 contra a Escócia, também válido pela fase de grupos da edição francesa.

5. Tore André Flo (1 gol)

Um dos maiores ídolos do país, o atacante iniciou a virada contra o Brasil em 1998, marcando o gol de empate aos 38 minutos do segundo tempo, antes do pênalti decisivo convertido por Rekdal.

A ameaça de Erling Haaland no cenário atual

O topo desta lista tem grandes chances de ganhar um novo dono a partir da Copa do Mundo de 2026. Após um jejum de 28 anos longe do torneio, a seleção norueguesa garantiu seu retorno com uma campanha invicta nas eliminatórias europeias.

O principal responsável por essa classificação atende pelo nome de Erling Haaland. O craque do Manchester City já é o maior artilheiro de todos os tempos da seleção da Noruega, com 55 gols em apenas 48 partidas oficiais. Apenas nas eliminatórias para 2026, o atacante marcou impressionantes 16 gols.

A presença de Haaland na América do Norte coloca o antigo recorde de Rekdal sob ameaça iminente. A atual geração norueguesa, capitaneada pelo meia Martin Ødegaard e impulsionada pela letalidade de seu camisa 9, desembarca no torneio com o potencial técnico necessário para reescrever de vez os livros de estatísticas do país.