Azealia Banks acusa Conor McGregor de assédio e envio de imagens íntimas sem consentimento

Azealia Banks, cantora norte-americana de 34 anos, usou suas redes sociais nessa segunda-feira (14), para acusar o ex-lutador do UFC Conor McGregor, 37, de assédio e envio não solicitado de imagens íntimas. Segundo a artista, McGregor teria enviado conteúdos sensuais e explícitos por mensagens diretas, sem qualquer tipo de consentimento. As imagens divulgadas por Banks foram removidas pela plataforma por violarem as diretrizes de uso, mas ela expôs uma das mensagens enviadas posteriormente pelo ex-atleta. McGregor teria escrito: “Não seja um rato, pois todos os ratos são pegos”. A publicação rapidamente repercutiu nas redes sociais.

Azealia também criticou a suposta intenção do ex-campeão de ingressar na política irlandesa. “Tentando concorrer à presidência, mas não consegue manter seu p** longe das minhas mensagens diretas? Fala sério”, escreveu ela no X (antigo Twitter). Campeão simultâneo em duas categorias do UFC (pena e leve), Conor McGregor acumula uma série de controvérsias jurídicas. De acordo com a Rolling Stone, ele foi acusado de tentativa de estupro em uma arena esportiva em 2023. Além disso, seu histórico inclui episódios de agressão, assaltos, infrações de trânsito, ataque a um ônibus e outras denúncias de assédio sexual.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo