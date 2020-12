Brasileiros estreiam bem e avançam de fase no circuito mundial de surfe masculino

Ítalo Ferreira, Filipe Toledo e Gabriel Medina se apresentaram no Billabong Pipe Masters, no Havaí, com boas notas

Reprodução/WSL

O surfe iniciou sua temporada nesta semana e o Brasil começou muito bem a disputa. Depois de ter classificado Tatiana Weston-Webb na competição feminina, os homens pegaram ondas nesta quarta-feira, 09, pelo Billabong Pipe Masters, a primeira etapa do circuito mundial de surfe masculino. Na competição realizada na ilha de Oahu, no Havaí, três surfistas brasileiros foram direto da primeira para a terceira fase. Um deles foi o atual campeão mundial Ítalo Ferreira, que somou 10,53 pontos e superou o sul-africano Matthew McGillivray (10,16) e o peruano Miguel Tudela (3,44). Quem também mandou bem foi Filipe Toledo, com 7,63 pontos deixando para trás o português Frederico Morais (7,50) e o australiano Mikey Wright (6,90). Fechando o trio, o bicampeão mundial Gabriel Medina também avançou. O Brasil ainda tem a possibilidade de ter mais três representantes na terceira fase da competição caso Adriano de Souza, Alex Ribeiro e Peterson Crisanto superem a repescagem.

Competição feminina mudará de sede

Um dia após ser registrado um ataque de tubarão antes da disputa das baterias do Maui Pro, primeira etapa do Circuito Mundial de Surfe feminino, a WSL (Liga Mundial de Surfe) anunciou que procura um novo local para a competição. De acordo com as informações dos portais locais, a vítima foi um homem que foi socorrido com vida e levado ao hospital da região da baía de Honolua.

*Com informações da Agência Brasil