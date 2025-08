Dobradinha brasileira: Goalball conquista título da Copa América no feminino e masculino

Homens terminaram a campanha de forma invicta e chegaram ao tricampeonato; já as mulheres, garantiram o bicampeonato

Alessandra Cabral/CPB GoalBall feminino e masculino levam título da Copa América



O Goalball brasileiro está em festa nesta terça-feira (5). A equipe feminina e masculina conquistaram o título da Copa América – as duas finais foram realizadas nesta terça no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. Os homens foram os primeiros a entrarem em quadra. Foram para a partida contra a Argentina de forma invicta, tendo feito 56 gols na fase de grupos e levado apenas 9. Na final, derrotaram os hermanos por 7 a 1, conquista que fez com que chegassem ao tricampeonato. Eles já tinham alcançado a marca em 2017 e 2022.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Já no feminino, as meninas chegaram ao bicampeonato. O adversário da vez foi um velho conhecido, o Canadá, equipe que tinham batido em 2022, quando ergueram a taça pela primeira vez. No jogo decisivo, as brasileiras venceram por 6 a 2. A equipe nacional teve desempenho sólido, com quatro vitórias e uma defesa eficiente, sofrendo apenas dois gols na primeira fase. Com no Campeonato das Américas, a seleção feminina garante vaga no Campeonato Mundial de Goalball de 2026, em Hangzhou, na China. No masculino, o Brasil já estava classificado por ser o atual campeão mundial.

O que é o GoalBall?

O goalball foi desenvolvido exclusivamente para pessoas com deficiência visual. A quadra tem as mesmas dimensões das de vôlei (9m de largura por 18m de comprimento). As partidas são realizadas em dois tempos de 12 minutos, com três minutos de intervalo. Cada equipe conta com três jogadores titulares e três reservas. De cada lado da quadra, há um gol com 9m de largura e 1,30m de altura. Os atletas são, ao mesmo tempo, arremessadores e defensores. O arremesso deve ser rasteiro ou tocar pelo menos uma vez nas áreas obrigatórias. O objetivo é balançar a rede adversária.