Ginasta russo não se arrepende de usar símbolo da guerra para provocar ucraniano: ‘Faria outra vez’

O ginasta russo Ivan Kuliak estampou as manchetes de jornais do mundo todo ao subir ao pódio da Copa do Mundo de Aparelhos, que está sendo realizada em Doha, no Catar, usando em seu uniforme a letra “Z”, um símbolo da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A intenção do atleta, terceiro colocado na prova das barras paralelas, foi de provocar um rival ucraniano, que ficou com o primeiro lugar. Mesmo após a repercussão, Kuliak disse que não se arrependeu do gesto. “Se houvesse uma segunda chance e eu tivesse a opção de sair com a letra ‘Z’ no peito ou não, faria o mesmo”, disse ao “Russia Today”. “Eu vi isso em nossos militares e olhei o que esse símbolo significa. Acabou sendo ‘pela vitória’ e ‘pela paz’. Eu só queria mostrar minha posição. Como atleta, sempre vou lutar pela vitória e jogar pela paz”, acrescentou. Em nota, a Federação Internacional de Ginástica (FIG) revelou que abriu um processo disciplinar contra Kuliak para apurar seu “comportamento chocante”.

The International Gymnastics Federation has condemned Russian gymnast Ivan Kuliak for wearing a “Z” on his chest in support of Russia’s invasion of Ukraine.

Kuliak, who won bronze at the gymnastics World Cup event, eventually stood next to Ukrainian gold medalist Illia Kovtun. pic.twitter.com/ysLfvzfxM3

— The Recount (@therecount) March 7, 2022