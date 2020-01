LeBron James desembarca em Los Angeles abalado com a morte de Kobe Bryant; assista

Reprodução LeBron James desembarcou em Los Angeles na tarde deste domingo, horas depois da morte de Kobe Bryant



Astro do Los Angeles Lakers, LeBron James desembarcou em Los Angeles absolutamente desolado com a morte de Kobe Bryant. O ex-jogador faleceu após sofrer um acidente de helicóptero que vitimou mais oito pessoas – incluindo Gianna, uma das filhas de Kobe de apenas 13 anos.

LeBron voltava de Filadélfia, onde, no último sábado, enfrentou os 76ers no jogo em que, curiosamente, ultrapassou Kobe Bryant e se tornou o terceiro maior cestinha da história da NBA. Horas depois do feito, o próprio Kobe fez questão de exaltar o amigo em um post nas redes sociais – naquela que seria a última manifestação pública do astro.

Kobe Bryant morreu na tarde deste domingo, após sofrer um acidente de helicóptero em Calabasas, cidade localizada na Califórnia (EUA). As causas do acidente ainda não foram reveladas, mas vídeos mostram a aeronave já no solo, em chamas.