Monica Seles revela luta contra miastenia e busca conscientização

Ex-tenista de origem sérvia e detentora de nove títulos de Grand Slam disse que começou a sentir os sintomas da doença em 2023: ‘Gostaria que alguém como eu falasse sobre isso’

Reprodução/Instagram/@monicaseles10s Aposentada desde 2008, Seles manteve o tênis por perto e continuou jogando por diversão



Monica Seles, ex-tenista de origem sérvia e detentora de nove títulos de Grand Slam, compartilhou que vive com miastenia grave há pelo menos três anos. Essa condição autoimune crônica provoca fraqueza muscular e foi diagnosticada em 2023, quando Seles começou a notar dificuldades durante suas partidas e aulas de tênis. Em uma recente entrevista, a ex-atleta falou sobre os desafios que enfrenta devido à doença. “Eu estava brincando com algumas crianças ou familiares e perdia uma bola. Eu pensava: ‘É, estou vendo duas bolas’. Esses são sintomas óbvios que não dá para ignorar”, disse Seles em entrevista à agência de notícias Associated Press. “Para mim, foi aí que essa jornada começou. Levei um bom tempo para realmente absorver e falar abertamente sobre isso, porque é uma questão difícil. Afeta bastante o meu dia a dia.”

A lenda sérvia só não ergueu o troféu de Wimbledon. Seu primeiro Major veio ainda aos 16 anos, na edição de 1990 de Roland Garros, torneio que ganhou mais duas vezes (1991 e 1992). Também conquistou quatro títulos do Aberto da Austrália (1991, 1992, 1993 e 1996) e dois do US Open (1991 e 1992). É lembrada também por um episódio chocante. Em 1993, aos 19 anos, durante um torneio em Hamburgo, na Alemanha, recebeu uma facada na costas de um homem que invadiu a quadra e sofreu um corte de 1,5 cm de profundidade entre os ombros. Mais tarde, a polícia descobriu que o criminoso era obcecado por Steffi Graf, grande rival da sérvia na época.

Aposentada desde 2008, Seles manteve o tênis por perto e continuou jogando por diversão. Nunca havia ouvido falar na doença, que é mais comum em mulheres adultas abaixo de 40 anos e homens acima de 60, embora ocorram em qualquer idade, de acordo com o Instituto Americano Distúrbios Neurológicos e Derrame. Depois de notar sintomas como visão dupla e fraqueza nos braços e as pernas, foi encaminhada a um neurologista e foi diagnosticada. Até secar o cabelo havia se tornado um ato de muito esforço.

“Quando recebi o diagnóstico, pensei: ‘O quê?! Então é aqui que – não posso enfatizar o suficiente’ – eu decido que gostaria que alguém como eu falasse sobre isso.” Agora, ela tenta levar informações sobre sua condição às pessoas. Anunciou, nesta terça-feira, uma parceria com a empresa de imunologia Argenx Se para aumentar a conscientização e a compreensão sobre miastenia grave e conectar as pessoas afetadas às ferramentas e recursos de apoio disponíveis. Tal momento é considerado mais um de muitos recomeços de sua vida.

“Tive de recomeçar quando vim para os EUA com 13 anos (da Iugoslávia). Não falava o idioma; deixei minha família. É um momento muito difícil. Então, obviamente, me tornar uma grande jogadora também foi um recomeço, porque a fama, o dinheiro, a atenção mudam tudo, e é difícil para uma jovem de 16 anos lidar com tudo isso. Depois, obviamente, meu esfaqueamento – tive de fazer um grande recomeço”, disse.

“Então, realmente, ser diagnosticada com miastenia gravis: outro recomeço. Mas uma coisa, como digo às crianças que ensino: ‘Vocês precisam sempre se adaptar. Essa bola está quicando, e vocês simplesmente precisam se adaptar. E é isso que estou fazendo agora.”

*Reportagem produzida com auxílio de IA e Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias