WTA volta ao Brasil com Bia Haddad favorita, público empolgado e esperança de reviver os tempos de Guga

Ao lado de João Fonseca, principal tenista brasileira lidera avanço do esporte no país; arquibancadas ficaram ocupadas no primeiro dia, mesmo sem estrelas em quadra

RODILEI MORAIS/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Brasileira Pietra Rivoli em partida contra a italiana Miriana Tona, válida pelo qualifying



Neste sábado (6), começou o torneio WTA 250 SP Open, em São Paulo, no parque Villa-Lobos. A competição marca um avanço importante para o esporte, que vem ressurgindo com força no Brasil, graças aos sucessos recentes de Beatriz Haddad Maia e João Fonseca. É nesse embalo que a competição espera surfar e, por que não, conseguir o mesmo protagonismo do qual hoje desfrutam estrelas da WLS (Liga Mundial de Surfe) como Gabriel Medina, Filipe Toledo e o recém-campeão Yago Dora. Um destaque que a modalidade, inclusive, já teve, no final dos anos 1990, com o fenômeno Gustavo Kuerten.

Parece ter surtido o efeito necessário. Neste primeiro dia, com apenas eliminatórias, as arquibancadas e o espaço do evento em si estavam bem ocupados, com um público que variava de famílias a entusiastas do esporte. É bem verdade que, para este fim de semana, a organização do evento ofereceu ingressos gratuitos para alavancar o interesse. Decisão acertada. Alguns anos atrás seria difícil imaginar que a procura seria tão grande, mesmo com entrada franca.

Um grande indício dessa ressurgência é que o torneio volta para a cidade de São Paulo após 25 anos. O último campeonato oficial WTA no Brasil ocorreu em 2016, em Florianópolis, porém apenas ao nível nacional. Promessas que alimentam a esperança de dias melhores para o tênis brasileiro estão na capital paulista para disputar o título, como Nauhany Silva e Victoria Barros, ambas de 15 anos, que recentemente disputaram o US Open Juniors. Victoria inclusive, treina com Patrick Mouratoglou, técnico de Serena Williams.

As duas jogarão a competição sem passar por qualificatórias, assim como Carol Meligeni, Laura Pigossi, Luiza Fullana, Ana Candiotto, e claro, a estrela Bia Haddad. Pigossi e Haddad podem se encontrar nas oitavas de final se passarem de suas rivais. Carol enfrenta Naná Silva, logo na primeira rodada. Nesse cenário, é boa a chance de o torneio ter atletas do Brasil até o final da competição. Lógico, os fãs sentem falta de estrelas como Aryna Sabalenka (que se sagrou campeã do US Open pela segunda vez hoje), mas, por enquanto, o resultado é bem positivo.

Informações gerais

O torneio acontece no parque Villa-Lobos. São sete quadras, sendo três de jogo, com a central levando o nome da lenda Maria Esther Bueno. O evento conta com diversas ativações dos patrocinadores, além de estrutura com diversas opções para alimentação com restaurantes conhecidos. A competição continua até o dia 14, no próximo domingo. Ainda estão por definir as chaves do torneio de duplas. Os ingressos variam de R$ 30,00 para segunda e terça-feira, os restantes dias terão entradas custando R$ 50,00.