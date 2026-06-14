A marca alemã Adidas lidera o mercado no torneio da América do Norte vestindo 14 seleções, seguida de perto por suas concorrentes diretas

Para quem busca descobrir estatisticamente qual marca de camisa veste o maior número de seleções na Copa do Mundo 2026, os números oficiais apontam a Adidas como a grande vencedora do mercado. A fabricante europeia desembarca no evento esportivo fornecendo os uniformes oficiais para 14 equipes, garantindo a maior fatia de exposição visual nos estádios e nas transmissões globais. Com a histórica expansão do formato do campeonato para 48 participantes, o fornecimento de material esportivo viu uma disputa corporativa acirrada, mas que manteve a liderança isolada de três grandes multinacionais, responsáveis juntas por 77% de todos os patrocínios do evento.

Como a Adidas alcançou a liderança de uniformes no torneio

A hegemonia da empresa alemã na atual edição é resultado da manutenção de contratos longevos com grandes instituições do futebol. O foco principal foi direcionado para federações de alto impacto comercial, assegurando o patrocínio da atual campeã Argentina, além de gigantes do continente europeu como a Espanha e a própria seleção da Alemanha.

Para pavimentar sua posição no topo da tabela, a fornecedora precisou expandir sua base de patrocinados em mercados altamente populosos. O catálogo inclui nações fundamentais em termos de engajamento e vendas de produtos locais, como México e Japão, aliados a equipes de alto rendimento como Colômbia e Bélgica. Essa tática agressiva de dominar diferentes continentes permitiu à companhia superar a norte-americana Nike na contagem absoluta de federações.

Ranking das empresas esportivas com mais times na competição

Para visualizar a concentração de mercado das fabricantes, elaboramos a lista com as três fornecedoras que dominam os gramados. A relação expõe o número de equipes por marca no pódio corporativo do torneio.

1. Adidas (14 seleções)

A primeira colocada patrocina o maior bloco do campeonato, encabeçado pela atual vencedora mundial Argentina, além de equipes tradicionais como Alemanha, Espanha e o país-sede México.

2. Nike (12 seleções)

A principal rival norte-americana segue logo atrás vestindo 12 países participantes. O portfólio é sustentado por camisas de enorme peso global, como o Brasil, a França, a Inglaterra e os Estados Unidos.

3. Puma (11 seleções)

Fechando o forte oligopólio de mercado esportivo, a Puma assegurou acordos com 11 times do campeonato. A marca é a responsável pelos vestuários oficiais de Portugal, Marrocos, Suíça e Paraguai.

As marcas alternativas que quebraram o monopólio das gigantes

Ainda que o capital das gigantes do esporte pareça inabalável, a criação de novas vagas para as eliminatórias abriu campo para marcas fora do eixo dominante. Exatamente 11 seleções classificadas optaram por acordos com fornecedoras independentes ou operações mais focadas regionalmente, usufruindo da projeção internacional do campeonato.

O nome de maior peso entre os alternativos é o da marca espanhola Kelme. Ela se consagra como a única fora do trio principal a fornecer equipamentos para mais de um país, assinando as camisas da Jordânia e da Bósnia. O espaço restante do torneio é composto por contratos pontuais de uma marca por nação. A veterana inglesa Umbro entra em campo estampando os tecidos da República Democrática do Congo, enquanto a italiana Kappa marca presença desenhando para a Tunísia.

O torneio de 2026 também marca a presença de retornos inesperados, como a norte-americana Reebok fabricando a camisa do Panamá, e empresas com foco estritamente local que despontam no cenário. É o caso da sul-americana Marathon, parceira do Equador, e marcas como Jako (Iraque) e Capelli Sport (Cabo Verde). Essas movimentações comprovam que as camisas oficiais se firmaram como peças vitais de faturamento comercial no ecossistema esportivo.

A seleção brasileira continua com a mesma marca na Copa de 2026?

Sim. O Brasil renovou e manteve sua parceria de décadas com a Nike para o torneio de 2026, sustentando um dos vínculos de patrocínio mais antigos e rentáveis do mercado mundial. A presença do Brasil garante aos norte-americanos uma vitrine de alto impacto, operando ao lado de outros contratos valiosos da empresa.