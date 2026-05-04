Com 13 gols marcados em uma única edição, o histórico atacante Just Fontaine sustenta a coroa no torneio, mas vê Kylian Mbappé se aproximar do topo

Divulgação/FIFA Jogador francês, Just Fontaine em 1956



A resposta definitiva para quem é o maior artilheiro da seleção da França na história das Copas do Mundo é o lendário atacante Just Fontaine. Na edição de 1958, disputada na Suécia, o jogador estabeleceu uma marca que beira o impossível: ele balançou as redes 13 vezes em apenas seis partidas. Essa explosão ofensiva não apenas o colocou no topo isolado da artilharia francesa nos mundiais, como também lhe garantiu o recorde absoluto de mais gols marcados em uma única edição de toda a história do torneio da Fifa.

O fenômeno ofensivo de Just Fontaine em 1958

Nascido no Marrocos durante o período de protetorado francês e revelado no futebol do norte da África, Fontaine chegou à Suécia como uma opção no elenco e só assumiu a titularidade após a lesão de René Bliard às vésperas do torneio. O que se viu nos gramados suecos foi uma performance de almanaque que reescreveu os recordes do esporte.

Logo na estreia contra o Paraguai, o atacante assinalou um hat-trick na vitória por 7 a 3. Ele continuou a punir as defesas adversárias em todos os jogos seguintes, marcando contra a Iugoslávia, Escócia e Irlanda do Norte na fase inicial. Na emblemática semifinal contra o Brasil de Pelé e Garrincha, Fontaine deixou sua marca na derrota francesa por 5 a 2 no estádio Rasunda. Na disputa pelo terceiro lugar, coroou sua participação com quatro gols na mesma partida diante da Alemanha Ocidental, fechando a conta em 13 tentos e garantindo o pódio para o esquadrão europeu.

O ranking histórico dos goleadores franceses nos mundiais

A prateleira de artilheiros da equipe nacional reúne jogadores que definiram diferentes gerações do esporte. Abaixo, detalhamos o top 5 definitivo dos franceses mais letais na Copa do Mundo:

1. Just Fontaine (13 gols)

O dono do recorde alcançou sua marca jogando apenas a edição de 1958. Uma grave dupla fratura na perna direita o forçou a encerrar a carreira precocemente em 1962, aos 28 anos, impedindo que seus números fossem ainda mais assombrosos.

2. Kylian Mbappé (12 gols)

A atual estrela do futebol europeu precisou de duas edições (2018 e 2022) para anotar 12 tentos. Com quatro gols em finais de Copa, o atacante já superou lendas modernas e está a um passo do recorde absoluto.

3. Thierry Henry (6 gols)

O elegante centroavante participou de quatro mundiais (1998, 2002, 2006 e 2010), acumulando seis bolas na rede em 17 partidas. Henry foi peça vital no primeiro título mundial da França, conquistado em casa contra o Brasil.

4. Zinedine Zidane (5 gols)

O meio-campista é lembrado pela capacidade de decidir grandes jogos. Dos seus cinco gols em mundiais, três foram marcados em decisões — dois na histórica final de 1998 e um na final de 2006 diante da Itália.

5. Michel Platini (5 gols)

O craque da camisa 10 liderou a talentosa geração francesa dos anos 1980, distribuindo cinco gols em suas participações nos mundiais de 1978, 1982 e 1986.

A contagem regressiva para a nova dinastia de Mbappé

O cenário aponta para uma quebra iminente desse recorde histórico. Com 12 gols acumulados na principal competição de seleções, Kylian Mbappé é a principal ameaça à coroa de Just Fontaine. A estrela do ataque francês necessita de apenas dois gols na Copa do Mundo de 2026 para assumir o posto de artilheiro máximo do país no torneio.

Vale destacar uma diferença estatística importante para o fã de futebol: enquanto Fontaine domina os números restritos às Copas do Mundo, o título de maior artilheiro da história da seleção francesa em números gerais pertence a Olivier Giroud. O veterano centroavante soma 57 gols em todas as competições e amistosos, seguido por Thierry Henry e pelo próprio Mbappé, que chegaram à marca de 51 gols.

Manter a pontaria afiada no torneio de futebol mais importante do planeta exige frieza e regularidade. O feito de Just Fontaine sobreviveu às mudanças táticas do esporte ao longo de mais de seis décadas, consolidando-se como uma das marcas mais respeitadas do futebol internacional. Resta saber se a atual geração francesa conseguirá reescrever essa linha do tempo nos próximos anos.