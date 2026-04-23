Com apenas cinco gols anotados em toda a história do torneio, o topo da lista é dividido por dois dos maiores ídolos do futebol egípcio

CréditoADRIAN DENNIS / AFP Jogadores egípicios, Mohamed Salah e o pioneiro, Abdelrahman Fawzi



A resposta exata para a pergunta sobre quem é o maior artilheiro da seleção do Egito na história das Copas do Mundo aponta para um empate histórico. O atacante Mohamed Salah e o pioneiro Abdelrahman Fawzi dividem o topo do ranking de artilharia, com dois gols marcados cada um. Enquanto Fawzi balançou as redes na primeira participação do país na competição, na década de 1930, Salah alcançou a marca exatamente 84 anos depois, consagrando-se como o grande rosto da geração atual.

O empate entre gerações e os feitos de 1934 e 2018

A trajetória da seleção egípcia nos mundiais é marcada por aparições pontuais, mas com momentos que entraram para os livros de estatísticas. Em 1934, o Egito se tornou a primeira nação africana e árabe a disputar uma Copa do Mundo. Foi nessa edição que Abdelrahman Fawzi fez história. Apesar da eliminação precoce no formato mata-mata, o atacante marcou dois gols em um intervalo de apenas quatro minutos durante a derrota por 4 a 2 contra a Hungria.

Foram precisos quase noventa anos para que outro egípcio igualasse a marca em mundiais. Retornando ao torneio na edição de 2018, na Rússia, o Egito depositou suas esperanças no talento de Mohamed Salah. Mesmo chegando à competição sem estar em sua melhor forma física — devido a uma lesão sofrida na final da Liga dos Campeões da Europa —, o astro do Liverpool anotou dois gols na fase de grupos. Salah deixou sua marca nas partidas contra os donos da casa e contra a Arábia Saudita, isolando-se ao lado de Fawzi no topo da estatística.

O ranking de goleadores egípcios em mundiais da Fifa

A seleção principal do Egito tem um histórico enxuto em Copas do Mundo. O país participou de apenas três edições até o momento (1934, 1990 e 2018) e contabiliza cinco gols oficiais marcados ao longo de toda a sua trajetória.

Abaixo, a lista completa de jogadores que já balançaram as redes pelo país no maior torneio de futebol do planeta:

1. Abdelrahman Fawzi (2 gols)

O lendário atacante marcou seus dois únicos gols em Copas na partida de estreia da seleção na edição de 1934, sediada na Itália. Os gols saíram no primeiro tempo do jogo contra a Hungria.

1. Mohamed Salah (2 gols)

O capitão e principal camisa 10 da seleção moderna marcou duas vezes na Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Ele converteu um pênalti contra a Rússia e abriu o placar com um toque encobrindo o goleiro contra a Arábia Saudita.

3. Magdi Abdelghani (1 gol)

O meio-campista foi o responsável por evitar que o Egito passasse em branco na Copa do Mundo de 1990. Ele converteu um pênalti decisivo aos 38 minutos do segundo tempo, garantindo o empate em 1 a 1 contra a Holanda.

O peso de Mohamed Salah e a expectativa para o Mundial de 2026

No cenário atual, a possibilidade de o recorde ser quebrado de forma isolada repousa nos ombros de Mohamed Salah. O craque já detém a marca de maior artilheiro africano da história das eliminatórias para a Copa do Mundo, com 20 gols acumulados. Esse desempenho avassalador foi fundamental para recolocar o país na rota do torneio.

Curiosamente, o atual técnico da equipe nacional, Hossam Hassan, é o maior artilheiro isolado da história geral da seleção do Egito, com quase 70 gols oficiais. No entanto, Hassan nunca conseguiu marcar um gol em uma fase final de Copa do Mundo, deixando o caminho aberto para que Salah assuma a coroa definitiva nos palcos internacionais.

Com a presença encaminhada para a edição de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, Salah terá a oportunidade perfeita para anotar o seu terceiro gol em mundiais. O feito colocaria um ponto final no histórico empate e consolidaria o atacante, de uma vez por todas, como o nome mais letal do país na competição máxima do esporte.