Sinner atropela Zverev e conquista seu primeiro Masters 1000 de Madri

O italiano agora só precisa vencer em seu país natal, em Roma, para completar o circuito de torneios desta categoria

Foto por OSCAR DEL POZO / AFP Jannik Sinner celebra o Masters 1000 de Madrid



O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, conquistou seu primeiro título do Masters 1000 de Madri neste domingo (3) ao derrotar o alemão Alexander Zverev por 6-1 e 6-2 na final na Caja Mágica.

Sinner se torna, assim, o primeiro tenista a erguer cinco troféus consecutivos de Masters 1000, superando os quatro detidos por Novak Djokovic e Rafael Nadal.

O italiano de 24 anos também se tornou o primeiro jogador a vencer os quatro primeiros torneios desta categoria em um único ano consecutivamente (Indian Wells, Miami, Monte Carlo e Madri).

Sinner conquistou sua 23ª vitória seguida e garantiu um dos títulos de Masters 1000 que ainda faltavam em sua coleção.

O italiano agora só precisa vencer em seu país natal, em Roma, para completar o circuito de torneios desta categoria.

Seu mais novo triunfo acontece a poucas semanas de Roland Garros, o título de Grand Slam que também lhe falta.

O primeiro set foi bastante tranquilo, com um Sinner imponente dominando completamente Zverev.

O alemão, campeão em Madri em 2018 e 2021, sofreu agora nove derrotas consecutivas contra Sinner, que já o havia derrotado nesta temporada nas semifinais de Monte Carlo, Miami e Indian Wells.

No segundo set, o alemão teve seu saque quebrado no segundo game, permitindo que o adversário abrisse 3 a 1.

Zverev não conseguiu reagir contra o italiano, que não concedeu nenhuma quebra durante toda a partida.

Sinner aproveitou o primeiro break point no sétimo game para abrir 5 a 2 e fechar o jogo com seu saque.