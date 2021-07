Tóquio 2020: Nova Zelândia e Romênia vencem e dividem liderança do grupo B do futebol masculino

Seleções venceram a Coreia do Sul e Honduras pelo placar de 1 a 0 e podem garantir a classificação na próxima rodada

Reprodução/ Twitter @NZ_Football Chris Wood marcou o gol que deu a vitória para os neozelandeses



Na primeira rodada do Grupo B do futebol masculino nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, a Nova Zelândia venceu a Coreia do Sul por 1 a 0 e assumiu a liderança da chave. O gol decisivo da partida foi marcado pelo atacante Chris Wood, do Burnley, aos 25 minutos do segundo tempo. O tento foi confirmado após atuação do VAR, que anulou a marcação de impedimento feita originalmente. No outro jogo da chave, a Romênia derrotou a seleção de Honduras, que ficou na quarta posição nos Jogos do Rio 2016, e dividiu a liderança com os neozelandeses. O meio-campista hondurenho Elvin Oliva marcou o gol contra que deu o triunfo aos romenos. Na próxima partida, a Nova Zelândia irá encarar Honduras enquanto a Romênia enfrenta a Coreia do Sul. Caso vençam, neozelandeses e romenos podem garantir vaga na próxima fase do torneio.