Wahbi Khazri lidera o ranking de artilheiros da Tunísia em Copas do Mundo

O meia-atacante nascido na França superou ídolos locais e detém a marca isolada de gols pelo país africano no principal torneio da Fifa

FRANCOIS NASCIMBENI / AFP Ex-jogador franco-tunisiano, Wahbi Khazri



Vá direto aos números estatísticos e saiba quem é o maior artilheiro da Tunísia na história das copas do mundo: o topo da tabela pertence de forma absoluta ao meia-atacante Wahbi Khazri. O ex-camisa 10 da equipe nacional anotou três gols em Mundiais e não divide a liderança com ninguém. A marca foi consolidada ao longo das edições da Rússia (2018) e do Catar (2022), representando mais de 20% de todos os 14 gols já marcados pelas Águias de Cartago na história da competição.

O histórico de gols contra potências europeias

Nascido na Córsega, território francês, Khazri escolheu defender o país de origem de seus pais e construiu sua reputação internacional punindo defesas europeias. O caminho para o recorde começou na Copa da Rússia, quando o jogador marcou seu primeiro gol na derrota por 5 a 2 contra a Bélgica. Na mesma edição, ele garantiu a vitória por 2 a 1 sobre o Panamá, assumindo de vez o papel de principal articulador ofensivo da equipe.

A consolidação da marca ocorreu quatro anos depois. No Mundial do Catar, o camisa 10 liderou o ataque tunisiano e foi o autor do único gol em uma vitória histórica sobre a seleção da França, que na época defendia o título de campeã mundial. Embora a equipe tenha caído na fase de grupos, o feito transformou Khazri no maior herói contemporâneo do futebol local.

O ranking oficial de goleadores tunisianos na Fifa

A Tunísia balançou as redes apenas 14 vezes em suas seis participações históricas em Mundiais (1978, 1998, 2002, 2006, 2018 e 2022). Com uma baixa média ofensiva, o ranking de artilheiros é extremamente pulverizado. Veja a divisão completa:

1. Wahbi Khazri (3 gols)

O meia-atacante é o líder isolado e o único jogador tunisiano a marcar mais de uma vez no torneio da Fifa em toda a história do país.

2. Os pioneiros da Copa de 1978 (1 gol cada)

Os atletas Ali Kaabi, Mokhtar Dhouieb e Néjib Ghommidh ocupam um lugar especial no ranking. Eles foram os responsáveis pelos primeiros gols do país em Copas, cravando a vitória por 3 a 1 sobre o México, que marcou a primeira vitória de uma seleção africana na história dos Mundiais.

3. A lista de artilheiros de um único gol (1 gol cada)

Atrás de Khazri e dos pioneiros de 1978, a artilharia da Tunísia se dilui em jogadores que marcaram apenas uma vez ao longo das décadas. O grupo restrito inclui:

Skander Souayah (1 gol na França em 1998).

Raouf Bouzaiene (1 gol na Coreia do Sul/Japão em 2002).

Ziad Jaziri, Radhi Jaïdi e Jawhar Mnari (1 gol cada na Alemanha em 2006).

Dylan Bronn, Ferjani Sassi e Fakhreddine Ben Youssef (1 gol cada na Rússia em 2018).

A diferença para a artilharia absoluta da seleção

É frequente que o público confunda o desempenho focado em Copas do Mundo com o retrospecto histórico geral da equipe. Quando o recorte estatístico abrange as Eliminatórias, a Copa Africana de Nações e todos os amistosos oficiais, o líder incontestável é Issam Jemâa.

O ex-atacante encerrou sua carreira somando 36 gols pela seleção tunisiana, o maior volume já registrado por um atleta da federação. Contudo, Jemâa jamais conseguiu marcar um gol em jogos de Copa do Mundo. Nesse ranking absoluto que inclui todas as competições, Wahbi Khazri mantém a excelência e ocupa a segunda colocação geral com 25 gols marcados.

Quem pode quebrar essa marca no atual elenco

Como Wahbi Khazri se aposentou da seleção nacional após o fim da campanha no Catar, a responsabilidade de furar o bloqueio dos adversários recai sobre novos nomes. Sob a condução do técnico Sami Trabelsi, a Tunísia chega à Copa de 2026 dependendo do desempenho de volantes e meias de ligação.

O meia Mohamed Ali Ben Romdhane, artilheiro absoluto da equipe durante as Eliminatórias Africanas com quatro gols, é hoje a principal esperança no setor ofensivo. Para desbancar ou sequer igualar o recorde do ex-camisa 10, no entanto, a nova geração precisará demonstrar uma constância letal que a seleção africana tradicionalmente tem dificuldade de manter no cenário internacional.