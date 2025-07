Wimbledon bate recorde de eliminações de favoritos na estreia do Grand Slam

Coco Gaufff, Alexander Zverev, Jessica Pegula, Daniil Medvedev e Lorenzo Musetti são algumas das 23 cabeças de chave eliminadas na primeira rodada

Kirill KUDRYAVTSEV / AFP No total, dez das 32 cabeças de chave no quadro feminino foram eliminadas na primeira rodada



Coco Gaufff, Alexander Zverev, Jessica Pegula, Daniil Medvedev e Lorenzo Musetti são algumas das 23 cabeças de chave eliminadas na primeira rodada de Wimbledon, um recorde no torneio londrino que iguala em um Grand Slam a edição de 2020 de Roland Garros. Campeã no saibro parisiense há menos de um mês, a americana Coco Gauff, número 2 do mundo, foi derrotada no jogo de estreia pela ucraniana Dayana Yastremska (N.42). Sua compatriota Jessica Pegula (N.3), campeã do WTA 500 de Bad Homburg na semana passada, também foi eliminada em dois sets. Com Gauff e Pegula fora, o Top 3 do ranking feminino tem apenas a bielorrussa Aryna Sabalenka na segunda rodada de Wimbledon, algo inédito em um Grand Slam desde o início da Era Aberta em 1968.

Pressão “esmagadora” para os favoritos

No total, dez das 32 cabeças de chave no quadro feminino foram eliminadas na primeira rodada. “As primeiras rodadas são realmente difíceis para as cabeças de chave”, destacou a americana Emma Navarro (N.10), eliminada na estreia em Roland Garros, no final de maio. “Do outro lado estão jogadores que não têm nada a perder” quando enfrentam favoritos, continua Navarro, referindo-se à pressão “esmagadora” de uma queda no ranking em caso de derrota prematura em um Grand Slam para os membros do Top 10. No quadro masculino, o recorde de cabeças de chave eliminadas na primeira rodada em Wimbledon era de 11 antes desta edição. Com 13 favoritos derrotados no primeiro jogo, Wimbledon 2025 iguala o recorde do Aberto da Austrália de 2004. Entre as vítimas deste massacre destacam-se quatro tenistas do Top 10 da ATP: o alemão Alexander Zverev (N.3), o italiano Lorenzo Musetti (N.7), o dinamarquês Holger Rune (N.8) e o russo Daniil Medvedev (N.9).

Somando Gauff, Pegula, a chinesa Zheng Qinwen (N.5) e a espanhola Paula Badosa (9ª), são oito jogadores do Top 10 entre homens e mulheres eliminados na primeira rodada, outro recorde. Enquanto Coco Gauff chegou a Wimbledon com um único jogo disputado na grama (derrota na primeira rodada do WTA 500 de Berlim), várias das cabeças de chave eliminadas tiveram resultados promissores. Derrotado pelo francês Arthur Rinderknech (N.72), Alexander Zverev foi finalista no ATP 250 de Stuttgart e semifinalista no ATP 500 de Halle. O russo Daniil Medvedev e o cazaque Alexander Bublik (N.31) se enfrentaram na final em Halle.

Recorde de Roland Garros 2020 igualado

O mesmo aconteceu no quadro feminino, em que quatro das seis jogadoras que venceram os torneios anteriores a Wimbledon foram derrotadas no primeiro jogo do Grand Slam londrino. Uma bicampeã, a tcheca Petra Kvitova (2011 e 2014), e a tunisiana Ons Jabeur (finalista em 2023 e 2023), que abandonaram o duelo contra a contra búlgara Viktoriya Tomova, também foram eliminadas prematuramente, assim como o italiano Matteo Berrettini, vice-campeão em 2021. Com 23 cabeças de chave, entre homens e mulheres, eliminadas na primeira rodada, esta edição de Wimbledon e a mais implacável desde a introdução de 32 favoritos nos quadros de Grand Slam em 2021, igualando a edição de 2020 de Roland Garros. No entanto, esse precedente no torneio parisiense não é totalmente conjunto: tradição organizada entre maio e junho, Roland Garros naquele ano aconteceu entre setembro e outubro devido à pandemia de covid-19.

