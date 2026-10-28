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Campeões da Gastronomia 2026: veja os vencedores em 33 categorias de São Paulo

Premiação realizada pela GoWhere, em parceria com a Jovem Pan, reconhece restaurantes, bares, padarias e profissionais da gastronomia por meio de votação popular

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Campeões da Gastronomia 2026: veja os vencedores em 33 categorias de São Paulo
campeoes-da-gastronomia-2026-1536x864 Reprodução

A GoWhere, em parceria com a Jovem Pan, divulgou os vencedores do prêmio Campeões da Gastronomia 2026, que reconhece os destaques do setor na cidade de São Paulo. A edição deste ano reúne 33 categorias, com estabelecimentos e profissionais escolhidos por meio de votação popular.

Realizada anualmente, a premiação contempla diferentes segmentos da gastronomia paulistana, desde restaurantes especializados em culinárias internacionais até estabelecimentos tradicionais da capital. A seleção também inclui pizzarias, hamburguerias, bares, cafeterias, padarias, confeitarias e outros espaços que fazem parte do cenário gastronômico da cidade.

Entre as categorias estão especialidades como as cozinhas brasileira, italiana, francesa, portuguesa, japonesa, árabe e latino-americana. Também aparecem segmentos específicos, como peixes e frutos do mar, carnes à la carte, rodízio japonês e gastronomia contemporânea.

Na edição de 2026, o Mocotó conquistou o primeiro lugar na categoria de culinária brasileira, enquanto o Donna liderou a classificação entre os restaurantes italianos. O Aizomê ficou na primeira posição da categoria japonesa, e o Les Présidents foi o vencedor entre os estabelecimentos de culinária francesa.

A premiação também considera diferentes experiências gastronômicas. Há categorias dedicadas a estabelecimentos para frequentar a dois, opções para ir com crianças e locais que oferecem música ao vivo. Outros segmentos contemplados incluem brunch, feijoada, gelaterias, botecos e bares especializados em coquetelaria.

Além dos estabelecimentos, o prêmio reconhece profissionais que atuam no setor, com categorias como Chef Destaque e Restaurateur do Ano. A relação também inclui a Brigada de Ouro, destinada ao reconhecimento das equipes de atendimento.

Em cada uma das 33 categorias, a classificação apresenta os três primeiros colocados. A lista reúne tanto nomes tradicionais da gastronomia de São Paulo quanto estabelecimentos que disputam espaço em diferentes especialidades.

Confira a lista completa dos Campeões da Gastronomia 2026

Árabe

  • 1º lugar: Sabah
  • 2º lugar: Chef Benon
  • 3º lugar: Casa Baruk

Brasileiro

  • 1º lugar: Mocotó
  • 2º lugar: Dalva e Dito
  • 3º lugar: Casa do Saulo

Italiano

  • 1º lugar: Donna
  • 2º lugar: Ristorantino
  • 3º lugar: Marena Cucina

Cantina / Trattoria

  • 1º lugar: Osteria Zucco
  • 2º lugar: Modern Mamma Osteria
  • 3º lugar: Locale Trattoria

Francês

  • 1º lugar: Les Présidents
  • 2º lugar: Bistrot de Paris
  • 3º lugar: Les Deux Magots

Português

  • 1º lugar: Tasca do Zé e da Maria
  • 2º lugar: Bacalhau, Vinho & Cia
  • 3º lugar: Chiado

Japonês

  • 1º lugar: Aizomê
  • 2º lugar: Ryo Gastronomia
  • 3º lugar: Goya Zushi

Rodízio Japonês

  • 1º lugar: Aoyama
  • 2º lugar: Kiichi
  • 3º lugar: Oguru Sushi & Bar

Asiático

  • 1º lugar: Aiô
  • 2º lugar: Ping Yang
  • 3º lugar: Komah

Peixes e Frutos do Mar

  • 1º lugar: Cala del Tanit
  • 2º lugar: Jojo – Erick Jacquin
  • 3º lugar: Dalmo Bárbaro

Ibérico

  • 1º lugar: Adega Santiago
  • 2º lugar: Bodega Pepito
  • 3º lugar: Tuy Bar, Cocina

Carnes à la carte

  • 1º lugar: Pobre Juan
  • 2º lugar: Fazenda Churrascada
  • 3º lugar: Corrientes 348

Latino-Americano

  • 1º lugar: Metzi
  • 2º lugar: La Peruana
  • 3º lugar: Mescla Restaurante

Contemporâneo

  • 1º lugar: Cantaloup
  • 2º lugar: Corrutela
  • 3º lugar: Ecco

Pizzaria

  • 1º lugar: La Braciera
  • 2º lugar: Bráz
  • 3º lugar: Soffio Pizzeria

Novidade gastronômica

  • 1º lugar: Donna Di Nico
  • 2º lugar: L’Antica Pizzeria da Michele
  • 3º lugar: Le Freak

Chef Destaque

  • 1º lugar: Giovanna Perrone (Cellar Cave)
  • 2º lugar: Ana Flávia Graciolli (Broca)
  • 3º lugar: Vinicius Pires (Cena Emiliano)

Restaurateur do ano

  • 1º lugar: Orlando Leone (Les Présidents, Jojo – Erick Jacquin, Ça-Va Café e Steak Bife Klabin)
  • 2º lugar: Rodrigo Oliveira (Mocotó)
  • 3º lugar: Renata Vanzetto (Ema, Motel, Mamma Vanzetto, MeGusta, Matilda, Muquifo, MiAdo, Mé Taberna, Mico, Mercearia Maravilha e Mimada Café)

Brigada de Ouro

  • 1º lugar: Rancho Português
  • 2º lugar: a bela Sintra
  • 3º lugar: La Tambouille

Música ao Vivo

  • 1º lugar: Fino da Bossa
  • 2º lugar: Bar Brahma
  • 3º lugar: Blue Note

Confeitaria

  • 1º lugar: Vivianne Wakuda Confeitaria
  • 2º lugar: Amay Patisserie
  • 3º lugar: Romã Patisserie

Padaria Artesanal

  • 1º lugar: A Fornada
  • 2º lugar: Forno Fecchio
  • 3º lugar: Iza.

Padaria

  • 1º lugar: Bella Paulista
  • 2º lugar: Dona Deôla
  • 3º lugar: Ceci

Boteco

  • 1º lugar: Esquina do Souza
  • 2º lugar: Bar do Giba
  • 3º lugar: Caju Limão

Gelateria

  • 1º lugar: Albero dei Gelati
  • 2º lugar: Borelli
  • 3º lugar: Cangote Sorvetes

Cafeteria

  • 1º lugar: Il Barista
  • 2º lugar: Coffee Lab
  • 3º lugar: Cafetina

Para ir a Dois

  • 1º lugar: Vicolo Nostro
  • 2º lugar: Terraço Itália
  • 3º lugar: Bosco

Para ir com crianças

  • 1º lugar: Bob Esponja Burguer & Restaurante
  • 2º lugar: Dino Restaurante
  • 3º lugar: Beco Hexagonal

Feijoada

  • 1º lugar: Bar do Giba
  • 2º lugar: Bolinha
  • 3º lugar: Tordesilhas

Brunch

  • 1º lugar: Joya Boulangerie
  • 2º lugar: Botanikafe
  • 3º lugar: Locale Caffè

Boutique de carnes

  • 1º lugar: Empório 481
  • 2º lugar: deBetti
  • 3º lugar: Intermezzo

Bar de coquetelaria

  • 1º lugar: Bar dos Arcos
  • 2º lugar: Fifty Fifty Bar
  • 3º lugar: Trinca Bar & Vermuteria

Hamburgueria

  • 1º lugar: Holy Burger
  • 2º lugar: Pão Com Carne
  • 3º lugar: DCK Burger

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