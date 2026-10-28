Campeões da Gastronomia 2026: veja os vencedores em 33 categorias de São Paulo

Premiação realizada pela GoWhere, em parceria com a Jovem Pan, reconhece restaurantes, bares, padarias e profissionais da gastronomia por meio de votação popular

A GoWhere, em parceria com a Jovem Pan, divulgou os vencedores do prêmio Campeões da Gastronomia 2026, que reconhece os destaques do setor na cidade de São Paulo. A edição deste ano reúne 33 categorias, com estabelecimentos e profissionais escolhidos por meio de votação popular.

Realizada anualmente, a premiação contempla diferentes segmentos da gastronomia paulistana, desde restaurantes especializados em culinárias internacionais até estabelecimentos tradicionais da capital. A seleção também inclui pizzarias, hamburguerias, bares, cafeterias, padarias, confeitarias e outros espaços que fazem parte do cenário gastronômico da cidade.

Entre as categorias estão especialidades como as cozinhas brasileira, italiana, francesa, portuguesa, japonesa, árabe e latino-americana. Também aparecem segmentos específicos, como peixes e frutos do mar, carnes à la carte, rodízio japonês e gastronomia contemporânea.

Na edição de 2026, o Mocotó conquistou o primeiro lugar na categoria de culinária brasileira, enquanto o Donna liderou a classificação entre os restaurantes italianos. O Aizomê ficou na primeira posição da categoria japonesa, e o Les Présidents foi o vencedor entre os estabelecimentos de culinária francesa.

A premiação também considera diferentes experiências gastronômicas. Há categorias dedicadas a estabelecimentos para frequentar a dois, opções para ir com crianças e locais que oferecem música ao vivo. Outros segmentos contemplados incluem brunch, feijoada, gelaterias, botecos e bares especializados em coquetelaria.

Além dos estabelecimentos, o prêmio reconhece profissionais que atuam no setor, com categorias como Chef Destaque e Restaurateur do Ano. A relação também inclui a Brigada de Ouro, destinada ao reconhecimento das equipes de atendimento.

Em cada uma das 33 categorias, a classificação apresenta os três primeiros colocados. A lista reúne tanto nomes tradicionais da gastronomia de São Paulo quanto estabelecimentos que disputam espaço em diferentes especialidades.

Confira a lista completa dos Campeões da Gastronomia 2026

Árabe

1º lugar: Sabah

Sabah 2º lugar: Chef Benon

Chef Benon 3º lugar: Casa Baruk

Brasileiro

1º lugar: Mocotó

Mocotó 2º lugar: Dalva e Dito

Dalva e Dito 3º lugar: Casa do Saulo

Italiano

1º lugar: Donna

Donna 2º lugar: Ristorantino

Ristorantino 3º lugar: Marena Cucina

Cantina / Trattoria

1º lugar: Osteria Zucco

Osteria Zucco 2º lugar: Modern Mamma Osteria

Modern Mamma Osteria 3º lugar: Locale Trattoria

Francês

1º lugar: Les Présidents

Les Présidents 2º lugar: Bistrot de Paris

Bistrot de Paris 3º lugar: Les Deux Magots

Português

1º lugar: Tasca do Zé e da Maria

Tasca do Zé e da Maria 2º lugar: Bacalhau, Vinho & Cia

Bacalhau, Vinho & Cia 3º lugar: Chiado

Japonês

1º lugar: Aizomê

Aizomê 2º lugar: Ryo Gastronomia

Ryo Gastronomia 3º lugar: Goya Zushi

Rodízio Japonês

1º lugar: Aoyama

Aoyama 2º lugar: Kiichi

Kiichi 3º lugar: Oguru Sushi & Bar

Asiático

1º lugar: Aiô

Aiô 2º lugar: Ping Yang

Ping Yang 3º lugar: Komah

Peixes e Frutos do Mar

1º lugar: Cala del Tanit

Cala del Tanit 2º lugar: Jojo – Erick Jacquin

Jojo – Erick Jacquin 3º lugar: Dalmo Bárbaro

Ibérico

1º lugar: Adega Santiago

Adega Santiago 2º lugar: Bodega Pepito

Bodega Pepito 3º lugar: Tuy Bar, Cocina

Carnes à la carte

1º lugar: Pobre Juan

Pobre Juan 2º lugar: Fazenda Churrascada

Fazenda Churrascada 3º lugar: Corrientes 348

Latino-Americano

1º lugar: Metzi

Metzi 2º lugar: La Peruana

La Peruana 3º lugar: Mescla Restaurante

Contemporâneo

1º lugar: Cantaloup

Cantaloup 2º lugar: Corrutela

Corrutela 3º lugar: Ecco

Pizzaria

1º lugar: La Braciera

La Braciera 2º lugar: Bráz

Bráz 3º lugar: Soffio Pizzeria

Novidade gastronômica

1º lugar: Donna Di Nico

Donna Di Nico 2º lugar: L’Antica Pizzeria da Michele

L’Antica Pizzeria da Michele 3º lugar: Le Freak

Chef Destaque

1º lugar: Giovanna Perrone (Cellar Cave)

Giovanna Perrone (Cellar Cave) 2º lugar: Ana Flávia Graciolli (Broca)

Ana Flávia Graciolli (Broca) 3º lugar: Vinicius Pires (Cena Emiliano)

Restaurateur do ano

1º lugar: Orlando Leone (Les Présidents, Jojo – Erick Jacquin, Ça-Va Café e Steak Bife Klabin)

Orlando Leone (Les Présidents, Jojo – Erick Jacquin, Ça-Va Café e Steak Bife Klabin) 2º lugar: Rodrigo Oliveira (Mocotó)

Rodrigo Oliveira (Mocotó) 3º lugar: Renata Vanzetto (Ema, Motel, Mamma Vanzetto, MeGusta, Matilda, Muquifo, MiAdo, Mé Taberna, Mico, Mercearia Maravilha e Mimada Café)

Brigada de Ouro

1º lugar: Rancho Português

Rancho Português 2º lugar: a bela Sintra

a bela Sintra 3º lugar: La Tambouille

Música ao Vivo

1º lugar: Fino da Bossa

Fino da Bossa 2º lugar: Bar Brahma

Bar Brahma 3º lugar: Blue Note

Confeitaria

1º lugar: Vivianne Wakuda Confeitaria

Vivianne Wakuda Confeitaria 2º lugar: Amay Patisserie

Amay Patisserie 3º lugar: Romã Patisserie

Padaria Artesanal

1º lugar: A Fornada

A Fornada 2º lugar: Forno Fecchio

Forno Fecchio 3º lugar: Iza.

Padaria

1º lugar: Bella Paulista

Bella Paulista 2º lugar: Dona Deôla

Dona Deôla 3º lugar: Ceci

Boteco

1º lugar: Esquina do Souza

Esquina do Souza 2º lugar: Bar do Giba

Bar do Giba 3º lugar: Caju Limão

Gelateria

1º lugar: Albero dei Gelati

Albero dei Gelati 2º lugar: Borelli

Borelli 3º lugar: Cangote Sorvetes

Cafeteria

1º lugar: Il Barista

Il Barista 2º lugar: Coffee Lab

Coffee Lab 3º lugar: Cafetina

Para ir a Dois

1º lugar: Vicolo Nostro

Vicolo Nostro 2º lugar: Terraço Itália

Terraço Itália 3º lugar: Bosco

Para ir com crianças

1º lugar: Bob Esponja Burguer & Restaurante

Bob Esponja Burguer & Restaurante 2º lugar: Dino Restaurante

Dino Restaurante 3º lugar: Beco Hexagonal

Feijoada

1º lugar: Bar do Giba

Bar do Giba 2º lugar: Bolinha

Bolinha 3º lugar: Tordesilhas

Brunch

1º lugar: Joya Boulangerie

Joya Boulangerie 2º lugar: Botanikafe

Botanikafe 3º lugar: Locale Caffè

Boutique de carnes

1º lugar: Empório 481

Empório 481 2º lugar: deBetti

deBetti 3º lugar: Intermezzo

Bar de coquetelaria

1º lugar: Bar dos Arcos

Bar dos Arcos 2º lugar: Fifty Fifty Bar

Fifty Fifty Bar 3º lugar: Trinca Bar & Vermuteria

Hamburgueria