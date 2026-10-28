Campeões da Gastronomia 2026: veja os vencedores em 33 categorias de São Paulo
A GoWhere, em parceria com a Jovem Pan, divulgou os vencedores do prêmio Campeões da Gastronomia 2026, que reconhece os destaques do setor na cidade de São Paulo. A edição deste ano reúne 33 categorias, com estabelecimentos e profissionais escolhidos por meio de votação popular.
Realizada anualmente, a premiação contempla diferentes segmentos da gastronomia paulistana, desde restaurantes especializados em culinárias internacionais até estabelecimentos tradicionais da capital. A seleção também inclui pizzarias, hamburguerias, bares, cafeterias, padarias, confeitarias e outros espaços que fazem parte do cenário gastronômico da cidade.
Entre as categorias estão especialidades como as cozinhas brasileira, italiana, francesa, portuguesa, japonesa, árabe e latino-americana. Também aparecem segmentos específicos, como peixes e frutos do mar, carnes à la carte, rodízio japonês e gastronomia contemporânea.
Na edição de 2026, o Mocotó conquistou o primeiro lugar na categoria de culinária brasileira, enquanto o Donna liderou a classificação entre os restaurantes italianos. O Aizomê ficou na primeira posição da categoria japonesa, e o Les Présidents foi o vencedor entre os estabelecimentos de culinária francesa.
A premiação também considera diferentes experiências gastronômicas. Há categorias dedicadas a estabelecimentos para frequentar a dois, opções para ir com crianças e locais que oferecem música ao vivo. Outros segmentos contemplados incluem brunch, feijoada, gelaterias, botecos e bares especializados em coquetelaria.
Além dos estabelecimentos, o prêmio reconhece profissionais que atuam no setor, com categorias como Chef Destaque e Restaurateur do Ano. A relação também inclui a Brigada de Ouro, destinada ao reconhecimento das equipes de atendimento.
Em cada uma das 33 categorias, a classificação apresenta os três primeiros colocados. A lista reúne tanto nomes tradicionais da gastronomia de São Paulo quanto estabelecimentos que disputam espaço em diferentes especialidades.
Confira a lista completa dos Campeões da Gastronomia 2026
Árabe
- 1º lugar: Sabah
- 2º lugar: Chef Benon
- 3º lugar: Casa Baruk
Brasileiro
- 1º lugar: Mocotó
- 2º lugar: Dalva e Dito
- 3º lugar: Casa do Saulo
Italiano
- 1º lugar: Donna
- 2º lugar: Ristorantino
- 3º lugar: Marena Cucina
Cantina / Trattoria
- 1º lugar: Osteria Zucco
- 2º lugar: Modern Mamma Osteria
- 3º lugar: Locale Trattoria
Francês
- 1º lugar: Les Présidents
- 2º lugar: Bistrot de Paris
- 3º lugar: Les Deux Magots
Português
- 1º lugar: Tasca do Zé e da Maria
- 2º lugar: Bacalhau, Vinho & Cia
- 3º lugar: Chiado
Japonês
- 1º lugar: Aizomê
- 2º lugar: Ryo Gastronomia
- 3º lugar: Goya Zushi
Rodízio Japonês
- 1º lugar: Aoyama
- 2º lugar: Kiichi
- 3º lugar: Oguru Sushi & Bar
Asiático
- 1º lugar: Aiô
- 2º lugar: Ping Yang
- 3º lugar: Komah
Peixes e Frutos do Mar
- 1º lugar: Cala del Tanit
- 2º lugar: Jojo – Erick Jacquin
- 3º lugar: Dalmo Bárbaro
Ibérico
- 1º lugar: Adega Santiago
- 2º lugar: Bodega Pepito
- 3º lugar: Tuy Bar, Cocina
Carnes à la carte
- 1º lugar: Pobre Juan
- 2º lugar: Fazenda Churrascada
- 3º lugar: Corrientes 348
Latino-Americano
- 1º lugar: Metzi
- 2º lugar: La Peruana
- 3º lugar: Mescla Restaurante
Contemporâneo
- 1º lugar: Cantaloup
- 2º lugar: Corrutela
- 3º lugar: Ecco
Pizzaria
- 1º lugar: La Braciera
- 2º lugar: Bráz
- 3º lugar: Soffio Pizzeria
Novidade gastronômica
- 1º lugar: Donna Di Nico
- 2º lugar: L’Antica Pizzeria da Michele
- 3º lugar: Le Freak
Chef Destaque
- 1º lugar: Giovanna Perrone (Cellar Cave)
- 2º lugar: Ana Flávia Graciolli (Broca)
- 3º lugar: Vinicius Pires (Cena Emiliano)
Restaurateur do ano
- 1º lugar: Orlando Leone (Les Présidents, Jojo – Erick Jacquin, Ça-Va Café e Steak Bife Klabin)
- 2º lugar: Rodrigo Oliveira (Mocotó)
- 3º lugar: Renata Vanzetto (Ema, Motel, Mamma Vanzetto, MeGusta, Matilda, Muquifo, MiAdo, Mé Taberna, Mico, Mercearia Maravilha e Mimada Café)
Brigada de Ouro
- 1º lugar: Rancho Português
- 2º lugar: a bela Sintra
- 3º lugar: La Tambouille
Música ao Vivo
- 1º lugar: Fino da Bossa
- 2º lugar: Bar Brahma
- 3º lugar: Blue Note
Confeitaria
- 1º lugar: Vivianne Wakuda Confeitaria
- 2º lugar: Amay Patisserie
- 3º lugar: Romã Patisserie
Padaria Artesanal
- 1º lugar: A Fornada
- 2º lugar: Forno Fecchio
- 3º lugar: Iza.
Padaria
- 1º lugar: Bella Paulista
- 2º lugar: Dona Deôla
- 3º lugar: Ceci
Boteco
- 1º lugar: Esquina do Souza
- 2º lugar: Bar do Giba
- 3º lugar: Caju Limão
Gelateria
- 1º lugar: Albero dei Gelati
- 2º lugar: Borelli
- 3º lugar: Cangote Sorvetes
Cafeteria
- 1º lugar: Il Barista
- 2º lugar: Coffee Lab
- 3º lugar: Cafetina
Para ir a Dois
- 1º lugar: Vicolo Nostro
- 2º lugar: Terraço Itália
- 3º lugar: Bosco
Para ir com crianças
- 1º lugar: Bob Esponja Burguer & Restaurante
- 2º lugar: Dino Restaurante
- 3º lugar: Beco Hexagonal
Feijoada
- 1º lugar: Bar do Giba
- 2º lugar: Bolinha
- 3º lugar: Tordesilhas
Brunch
- 1º lugar: Joya Boulangerie
- 2º lugar: Botanikafe
- 3º lugar: Locale Caffè
Boutique de carnes
- 1º lugar: Empório 481
- 2º lugar: deBetti
- 3º lugar: Intermezzo
Bar de coquetelaria
- 1º lugar: Bar dos Arcos
- 2º lugar: Fifty Fifty Bar
- 3º lugar: Trinca Bar & Vermuteria
Hamburgueria
- 1º lugar: Holy Burger
- 2º lugar: Pão Com Carne
- 3º lugar: DCK Burger
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