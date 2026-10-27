Jovem Pan News comemora cinco anos com presença na TV, no digital e agora em mais cidades da TV aberta

Emissora festeja o aniversário de 27 de outubro com sinal em 12 cidades brasileiras e acesso gratuito à programação

A Jovem Pan News completa hoje cinco anos no ar e celebra a data consolidada como uma das principais emissoras de notícias do Brasil. Desde a estreia, em 27 de outubro de 2021, o canal ampliou sua presença na televisão e nas plataformas digitais, sustentado por uma proposta editorial baseada na agilidade da informação, na pluralidade de ideias e na liberdade de expressão.

“A Jovem Pan News nasceu com a missão de levar informação de qualidade ao público brasileiro, com independência, agilidade e pluralidade de opiniões. Chegar aos cinco anos com uma presença tão expressiva na televisão e nas plataformas digitais demonstra a força da nossa marca e a conexão que construímos com o público. Seguimos comprometidos em investir em jornalismo, tecnologia e inovação para ampliar ainda mais essa trajetória”, afirma Roberto Araújo, presidente do Grupo Jovem Pan.

Expansão na TV aberta em 2026

A TV aberta ganha destaque neste quinto aniversário. Em 2026, a Jovem Pan avança em sua expansão nacional e amplia o acesso gratuito à programação. A emissora já está presente em 12 cidades brasileiras:

Cuiabá (12.1), São Paulo (51.1), Campinas (41.1), Santa Inês (19.1), Presidente Prudente (31.1), Recife (30.1), Araguaína (20.1), Manaus (22.1), Goiânia (11.1), Anápolis (26.1), Uberlândia (15.1) e Maricá (49.1).

A expansão continua nos próximos meses, com previsão de chegada a novas localidades e maior presença da marca em diferentes regiões do país.

Cinco anos de jornalismo e transformação

Desde sua criação, a Jovem Pan News acompanhou os principais acontecimentos políticos, econômicos e sociais do Brasil e do mundo, com coberturas ao vivo, análise dos fatos e a participação de jornalistas, especialistas e comentaristas.

A trajetória também é marcada pela ampliação da produção jornalística e pela integração entre televisão, rádio e plataformas digitais. O modelo permite que o conteúdo do Grupo Jovem Pan alcance diferentes perfis de audiência e acompanhe os novos hábitos de consumo de notícias.

Presença em todas as telas

A atuação é integrada: TV por assinatura, TV aberta, YouTube, redes sociais, canais FAST e aplicativo próprio. Essa presença em múltiplas telas e dispositivos acompanha as transformações no consumo de informação e leva notícias, entrevistas, análises e debates ao público onde ele estiver. No YouTube, os canais da Jovem Pan acumulam 13,5 bilhões de visualizações desde outubro de 2021, uma média de 7,4 milhões por dia, com 25,3 milhões de inscrições. Nas redes sociais, os perfis somam 50,9 milhões de seguidores e registraram 31 bilhões de visualizações e mais de 1 bilhão de interações desde agosto de 2024.

Audiência qualificada e relevância no debate público

Na televisão, a Jovem Pan News mantém presença relevante entre os canais de notícias, com destaque para o público das classes A e B. O perfil reforça a conexão da emissora com espectadores interessados em política, economia, negócios e nos principais acontecimentos do país. Na TV por assinatura, o alcance acumulado entre 25 de outubro de 2021 e 18 de outubro de 2026 chegou a mais de 67,5 milhões de indivíduos diferentes.*

A combinação de cobertura jornalística, debates, análises e conteúdo ao vivo fortalece o relacionamento com o público e amplia a presença da marca em diferentes momentos do dia, o que faz da emissora uma referência no debate público brasileiro.

O futuro da Jovem Pan News

Ao completar cinco anos, a Jovem Pan News reafirma seu compromisso com a informação, a liberdade de expressão e a pluralidade de ideias. Com marca consolidada e audiência presente em múltiplas telas, a emissora inicia um novo ciclo, voltada à inovação, ao fortalecimento da produção jornalística e à ampliação da presença nas plataformas de distribuição, acompanhando a evolução do mercado e os desafios do jornalismo contemporâneo.