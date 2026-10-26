Editorial: Pós-eleição, o Brasil precisa de um projeto de país

Com Lula reeleito para o quarto mandato, país precisa de estabilidade jurídica, equilíbrio entre os Poderes e um projeto que ultrapasse as disputas partidárias

O Brasil encerrou neste domingo mais um ciclo eleitoral e, ao contrário do que deveria ocorrer, desta vez o protagonismo não ficou com o eleitor.

Luiz Inácio Lula da Silva também não foi o protagonista desta eleição, a despeito de ter alcançado um feito histórico com a virada no segundo turno e a conquista do quarto mandato como presidente da República.

O candidato da oposição, Flávio Bolsonaro, tampouco protagonizou este pleito, mesmo tendo aglutinado em torno de si — e da herança política que o sobrenome lhe garantiu — toda a direita brasileira num movimento que atraiu metade do eleitorado do país.

Tristemente para a jovem República do Brasil, o verdadeiro protagonista desta eleição foi justamente aquele que deveria cumprir com seu papel de forma serena, pacífica, concreta e uniforme.

Desde os primeiros instantes deste pleito, o Judiciário monopolizou os holofotes.

Na maior parte dos casos, é preciso lembrar, sob olhares de dúvida pelo envolvimento em escândalos que até mesmo colocaram em lados opostos ministros da Suprema Corte.

E, seguindo a lógica que sustenta as tragédias, nos instantes finais, já quase no encerramento do período de votação, um ministro do Supremo Tribunal Federal atraiu novamente para o Judiciário todas as atenções.

A eleição, que deveria ter sido analisada sob a ótica da disputa política e das narrativas criadas pelos candidatos e suas campanhas, se tornou pauta de debate jurídico sobre a legalidade de uma decisão de um ministro do STF.

Não há discordância sobre o resultado do pleito. Lula está reeleito e agora terá de governar não mais um país herdado de um outro presidente. Ele governará em seu quarto mandato com o peso de todas as decisões que tomou para chegar até aqui.

É preciso, diante deste cenário, reforçar a confiança nas instituições que sustentam nossa República para que elas sejam cada vez menos sinônimos de indivíduos e que reflitam de fato o papel destinado a elas na Constituição.

Que cada eleitor seja o guardião fiel do sonho depositado na urna e cobre de forma contundente e republicana os candidatos que vão representá-lo no Executivo e no Legislativo para que os Poderes cumpram fielmente seus papéis sem atropelos.

A democracia tão falada de lado a lado nesta eleição espera agora ações concretas, da esquerda, da direita e do centro.

Que nosso Judiciário nunca se esqueça do simbolismo representado pela Dama da Justiça: olhos vendados que significam a imparcialidade; a balança que significa o equilíbrio nas decisões; e a espada que significa a força e o poder de coerção.

O Brasil precisa de estabilidade jurídica, de respeito aos freios e contrapesos que cada Poder representa, de firmeza e clareza na condução da economia e de um projeto de país que independa de partidos.

O Brasil é maior do que qualquer figura individualmente, só não é maior do que o povo. E o povo espera um projeto viável de país, independentemente de paixões políticas.