Jovem Pan reúne mercado publicitário em festa de Halloween

O Grupo Jovem Pan de Comunicação realizou, na quinta-feira (29), uma festa especial de Halloween no Tetto Rooftop, em São Paulo. O encontro reuniu profissionais do mercado publicitário, representantes de agências, anunciantes e parceiros comerciais em uma noite de confraternização e relacionamento.

Em clima de Halloween, a celebração criou um ambiente de integração e troca de experiências, fortalecendo a proximidade da Jovem Pan com empresas e profissionais que atuam nos setores de comunicação e publicidade.

“Os eventos da Jovem Pan são uma parte fundamental da nossa estratégia de relacionamento com o mercado. Acreditamos que estar próximo das agências, dos anunciantes e dos nossos parceiros vai muito além das relações comerciais. É sobre construir conexões genuínas, fortalecer a confiança e criar experiências que aproximem ainda mais as marcas. O Halloween é um exemplo de como valorizamos esses encontros, proporcionando momentos de integração, troca e celebração com profissionais que fazem parte da nossa trajetória”, destaca Thalita Vieira, Diretora de Marketing da Jovem Pan.

A iniciativa reforçou a estratégia do Grupo Jovem Pan de manter um diálogo próximo com o mercado anunciante e de valorizar as relações comerciais em sua atuação multiplataforma, que reúne rádio, televisão e canais digitais.