Partido amplia bancada de 15 para 28 senadores e mantém liderança na Casa; PT terá segunda maior representação, com nove integrantes

PL terá mais de um terço do Senado em 2027; PSD cai de 14 para cinco cadeiras

O PL terá 28 das 81 cadeiras do Senado a partir de 2027, depois de eleger 19 senadores neste domingo (4). O partido, que atualmente conta com 15 integrantes, ampliará sua bancada em 13 cadeiras e continuará como a maior força da Casa. O PSD, por outro lado, sofrerá uma redução de 14 para cinco representantes, perdendo nove cadeiras.

A eleição também mudará a posição do PT no Senado. Embora mantenha os atuais nove integrantes, o partido passará a ocupar a segunda posição entre as maiores bancadas, atrás apenas do PL. O MDB, que também tem nove senadores atualmente, ficará com oito.

O PP perderá duas cadeiras, passando de oito para seis senadores. O União Brasil, por sua vez, dobrará sua representação, de três para seis integrantes. Os dois partidos dividirão a quarta posição entre as maiores bancadas da Casa.

O Republicanos e o PSD terão cinco senadores cada. Já o PSB contará com quatro integrantes, enquanto o Novo, que atualmente não tem representantes no Senado, passará a ocupar três cadeiras.

O PSDB e o Podemos terão dois senadores cada. PDT e Rede contarão com um representante, assim como haverá um senador sem partido.

Veja como ficará a composição do Senado em 2027

Partido Eleitos em 2026 Permanecem Bancada em 2027 PL 19 9 28 PT 6 3 9 MDB 7 1 8 PP 3 3 6 União Brasil 3 3 6 Republicanos 2 3 5 PSD 2 3 5 PSB 3 1 4 Novo 3 0 3 PSDB 2 0 2 Podemos 2 0 2 PDT 1 0 1 Rede 1 0 1 Sem partido 0 1 1 Avante 0 0 0 Total 54 27 81

Senadores eleitos terão mandato até 2035

Neste domingo, os brasileiros escolheram 54 senadores, o equivalente a dois terços das cadeiras da Casa. Cada estado e o Distrito Federal elegeram dois representantes.

A renovação do Senado ocorre de forma alternada, a cada quatro anos. Em 2022, foram disputadas 27 vagas, uma por unidade da Federação. Os senadores eleitos naquele ano têm mandato até 2031 e, por isso, permanecem na composição da Casa.

Os 54 senadores escolhidos neste domingo tomarão posse em fevereiro de 2027, para mandatos de oito anos, até 2035.