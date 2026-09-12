Ataques russos contra Ucrânia deixa ao menos 7 mortos e quase 60 feridos

Zelensky cobrou resposta dos aliados em meio à intensificação da ofensiva da Rússia contra o país

A Ucrânia também intensificou ataques contra a Rússia em retaliação

Os últimos ataques russos deste sábado (12) deixaram pelo menos sete mortos e quase 60 feridos em toda a Ucrânia. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu uma resposta dos aliados, enquanto a Rússia intensifica seus ataques no conflito mais mortal da Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

Os enviados dos EUA, Jared Kushner e Steve Witkoff, visitaram Moscou e Kiev na semana passada, mas até agora não anunciaram nenhum progresso nas negociações para pôr fim aos combates.

Entre os alvos dos ataques deste sábado (12) estava a siderúrgica ArcelorMittal, que informou que mais duas pessoas morreram em um ataque com mísseis à sua fábrica na cidade de Kryvyi Rih, no centro da Ucrânia.

“Ressaltamos que nossa fábrica é uma instalação civil da indústria de mineração e metalurgia e condenamos veementemente esses ataques insidiosos do inimigo”, disse a empresa, relatando danos às suas instalações de produção.

Zelensky afirmou que um ataque russo a um prédio de apartamentos em Odessa também deixou 37 feridos. Equipes de resgate procuravam por duas pessoas desaparecidas.

Outras 11 pessoas ficaram feridas em Chornomorsk, na região de Odessa.

“Quando os russos atacam pessoas comuns de forma tão descarada com seus ataques terroristas, é frustrante que a resposta das maiores potências mundiais não corresponda ao nível de escalada da Rússia”, disse Zelensky.

Kiev também intensificou seus ataques de retaliação dentro da Rússia.

Zelensky disse que a Ucrânia atacou “fábricas de produtos químicos” na região de Perm, nos Montes Urais russos, e na região central de Samara.