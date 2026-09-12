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Líderes do BRICS se reúnem na Índia em meio a tensões com os EUA

Cúpula em Nova Délhi será focada em comércio, investimento e conflitos globais

Estadão Conteúdo

Líderes do BRICS se reúnem na Índia em meio a tensões com os EUA
Líderes do BRICS se reúnem na Índia em meio a tensões com os EUA KRISTINA SOLOVYOVA / POOL / AFP

Os líderes das nações do BRICS se reuniram neste sábado (12) em Nova Délhi, capital da Índia, para uma cúpula focada em comércio, investimento e conflitos globais, enquanto o bloco busca um papel maior na definição da agenda global para países emergentes e em desenvolvimento.

O primeiro-ministro indiano Narendra Modi está hospedando o presidente russo Vladimir Putin, o presidente chinês Xi Jinping, o presidente iraniano Masoud Pezeshkian e colegas dos outros oito membros do BRICS.

A cúpula ocorre enquanto as guerras na Ucrânia e no Oriente Médio, juntamente com o aumento das tensões entre os EUA e a China, testam a capacidade do bloco de encontrar um terreno comum entre países com interesses geopolíticos concorrentes.

Milhares de policiais e pessoal paramilitar foram mobilizados ao redor do local da cúpula e em outras partes de Nova Délhi, com restrições e desvios de tráfego em vigor.

As conversas de sábado começaram com um discurso do primeiro-ministro indiano, que procurou aliviar preocupações de que o BRICS fosse destinado a contrariar alianças lideradas pelo Ocidente, enquanto retratava o grupo como uma plataforma para economias emergentes e em desenvolvimento terem uma voz maior nos assuntos globais.

“O BRICS não é contra ninguém”, disse ele, acrescentando que o bloco havia alcançado um momento de “amadurecimento” no qual o Sul Global deve evoluir para um “formador de regras” na governança global. “É hora de traduzirmos nossa unidade e consenso no BRICS em resultados concretos”, disse ele.

Modi também propôs uma rede de marinheiros do BRICS para fortalecer a segurança e o bem-estar dos trabalhadores marítimos, particularmente à medida que as interrupções no comércio marítimo devido à guerra no Irã aumentaram os riscos para os marinheiros.

Espera-se que os líderes discutam cooperação econômica, energia, segurança alimentar, tecnologia, cadeias de suprimentos e reformas nas instituições globais.

Reduzir a dependência do dólar americano também será uma prioridade, com os membros promovendo um maior uso de suas próprias moedas no comércio e pagamentos, além de pressionar por alternativas às instituições financeiras dominadas pelo Ocidente.

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