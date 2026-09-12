EUA limitam horários de defesa aérea para navios no Estreito de Ormuz, diz jornal
Em meio a novas tensões, os Estados Unidos reduziram o período de proteção aérea oferecido a petroleiros que atravessam o Estreito de Ormuz, segundo reportagem do Financial Times deste sábado (12).
O jornal teve acesso à troca de e-mails entre a equipe de Coordenação e Orientação Naval para Navegação dos EUA e consultores marítimos que mostram algumas recomendações, dentre elas se destacam a orientação para não navegar durante a noite e a limitação de dois horários de proteção por dia.
“Agora estamos fornecendo horários de trânsito recomendados que variam de acordo com o dia. Sua embarcação não precisa viajar nesses horários, mas é recomendável para receber o melhor suporte”, dizia um dos e-mails. Em uma das orientações enviadas aos operadores, o horário das 9 horas da manhã foi dito como exemplo.
Uma prática comum entre as embarcações desde o início da tensão militar era navegar durante a noite, com GPS e luzes desligadas. Sobre isso, ainda segundo o jornal, o e-mail diz: “A travessia durante o período de escuridão não se mostrou o horário mais seguro do dia”.
A medida se dá após o Irã confirmar que realizou um ataque a dois navios americanos e oito petroleiros em resposta aos ataques americanos contra cinco petroleiros iranianos.
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