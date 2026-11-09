Autor de massacre na Polônia morre dois dias após ataque
O autor do tiroteio que matou seis pessoas e feriu 15 no sábado em Cracóvia, um polonês de 24 anos que ficou gravemente ferido em um confronto com a polícia, morreu nesta segunda-feira (9), informaram as autoridades.
“Ele morreu durante a manhã no hospital”, anunciou a polícia regional na rede social X sobre o autor do tiroteio no centro de Cracóvia.
O agressor ficou ferido em uma troca de tiros com a polícia e estava em condição crítica.
Segundo as autoridades, o jovem era “fascinado por ideologias de extrema direita”.
Cracóvia, que já foi a capital do país, é a segunda cidade mais populosa da Polônia e seu principal ponto turístico, com 16,5 milhões de visitantes no ano passado.
O primeiro-ministro Donald Tusk chamou o tiroteio de “terrorismo”, mas a polícia não indicou qual era a motivação do agressor.
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