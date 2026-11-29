Líder conservador de 65 anos, que se destaca seu perfil pragmático, esteve à frente da região noroeste da Galícia durante 13 anos, afirma que pretende virar a página da era do atual primeiro-ministro

Líder conservador de 65 anos, que se destaca seu perfil pragmático, Alberto Núñez Feijóo, do Partido Popular, aparece como favorito para vencer as eleições na Espanha, entretanto, a distância para o PSOE, partido do Pedro Sánchez, diminuiu, o que torna a eleição ainda mais acirrada. Em 2026, ele quer um cenário diferente de 2023, quando sofreu um duro revés nas eleições ao não conseguir formar maioria no Congresso. Depois de dominar por mais de uma década a política da região noroeste da Galícia, ele agora quer Moncloa.

“Estou pronto”, repete constantemente Feijoó. Inicialmente muito crítico em relação à legenda de Santiago Abascal, líder do Vox, Feijóo foi suavizando sua posição, deixando a porta aberta para um eventual acordo, já que sem ele, não deve conseguir, mais uma vez, formar um governo. PP e Vox já governam juntos em várias regiões espanholas.

“Por fim, os espanhóis decidirão”, reagiu o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo. “O que me motiva é servir ao meu país para deixar para trás esta fase sombria e iniciar uma nova que reúna novamente a todos os espanhóis”, disse Feijóo após reivindicar durante meses eleições antecipadas.

A votação deste domingo na quarta maior economia da zona do euro será acompanhada de perto diante da proximidade de eleições em países como França, Itália e Polônia, que poderão redefinir o equilíbrio de forças dentro da União Europeia. Se a extrema direita chegar ao governo nessas eleições legislativas antecipadas, inicialmente previstas para meados de 2027, será a primeira vez que isso ocorre na Espanha desde a morte do ditador Francisco Franco, em 1975.

Feijóo, que esteve à frente da região noroeste da Galícia durante 13 anos, afirma que pretende virar a página da era Pedro Sánchez com “verdade, decência e gestão”. A imigração, que o partido de extrema direita Vox defende limitar, tornou-se um tema central da campanha em um país onde milhares de estrangeiros, principalmente latino-americanos, aguardam a resolução de seus pedidos de regularização, no âmbito de um processo extraordinário promovido pelo governo socialista.

*Com informações da AFP