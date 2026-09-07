Avalanche no Cáucaso russo mata 11 alpinistas
Onze alpinistas morreram em uma avalanche no Cáucaso russo, informou o Ministério de Situações de Emergência nesta segunda-feira (7).
A avalanche, que aconteceu no domingo no desfiladeiro de Bezengi, conhecido por suas montanhas e sua geleira, surpreendeu um grupo de 33 alpinistas, segundo o ministério.
Nas redes sociais, testemunhas publicaram imagens de uma impressionante avalanche de neve no desfiladeiro da região de Kabardino-Balkaria.
“Infelizmente, 11 pessoas morreram e seis ficaram feridas”, informou o ministério. Dez alpinistas conseguiram descer em segurança, mas o paradeiro de outros seis ainda é desconhecido.
Na manhã de segunda-feira, 56 socorristas participavam das operações de busca no local.
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