Avalanche no Cáucaso russo mata 11 alpinistas

A avalanche, que aconteceu no domingo no desfiladeiro de Bezengi, conhecido por suas montanhas e sua geleira, surpreendeu um grupo de 33 alpinistas

Onze alpinistas morreram em uma avalanche no Cáucaso russo, informou o Ministério de Situações de Emergência nesta segunda-feira (7).

A avalanche, que aconteceu no domingo no desfiladeiro de Bezengi, conhecido por suas montanhas e sua geleira, surpreendeu um grupo de 33 alpinistas, segundo o ministério.

Nas redes sociais, testemunhas publicaram imagens de uma impressionante avalanche de neve no desfiladeiro da região de Kabardino-Balkaria.

“Infelizmente, 11 pessoas morreram e seis ficaram feridas”, informou o ministério. Dez alpinistas conseguiram descer em segurança, mas o paradeiro de outros seis ainda é desconhecido.

Na manhã de segunda-feira, 56 socorristas participavam das operações de busca no local.