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Avalanche no Cáucaso russo mata 11 alpinistas

A avalanche, que aconteceu no domingo no desfiladeiro de Bezengi, conhecido por suas montanhas e sua geleira, surpreendeu um grupo de 33 alpinistas

AFP

Avalanche no Cáucaso russo mata 11 alpinistas
Avalanche no Cáucaso russo mata 11 alpinistas Reprodução

Onze alpinistas morreram em uma avalanche no Cáucaso russo, informou o Ministério de Situações de Emergência nesta segunda-feira (7).

A avalanche, que aconteceu no domingo no desfiladeiro de Bezengi, conhecido por suas montanhas e sua geleira, surpreendeu um grupo de 33 alpinistas, segundo o ministério.

Nas redes sociais, testemunhas publicaram imagens de uma impressionante avalanche de neve no desfiladeiro da região de Kabardino-Balkaria.

“Infelizmente, 11 pessoas morreram e seis ficaram feridas”, informou o ministério. Dez alpinistas conseguiram descer em segurança, mas o paradeiro de outros seis ainda é desconhecido.

Na manhã de segunda-feira, 56 socorristas participavam das operações de busca no local.

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