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Chanceler do Irã critica pressão econômica dos EUA e cita ‘cortina de fumaça’

Declaração acontece após Trump anunciar medidas comerciais contra Teerã

Estadão Conteúdo

A man walks past an Iranian flag installed along the roadside in Tehran on April 29, 2026, depicting images of children killed on the first day of the war in an alleged US-Israeli missile strike on a school in the southern Iranian city of Minab. US President Donald Trump on April 29 warned Iran to "better get smart soon" as efforts by Washington and Tehran to end hostilities appeared at a standstill.
Declaração acontece após Trump anunciar medidas comerciais contra Teerã ATTA KENARE / AFP

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, criticou nesta quinta-feira (20) a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de ampliar a pressão econômica contra o país. O chanceler iraniano afirmou, em publicação no X, que a medida é uma “cortina de fumaça” para esconder a crise americana, marcada por uma dívida pública sem precedentes.

“Dobrar a aposta em políticas fracassadas só trará mais derrotas — e a inimizade dos iranianos. O terrorismo econômico dos EUA ameaça a economia global e a soberania em todo o mundo”, disse Araghchi.

Na quarta-feira (19), Trump anunciou medidas econômicas “sem precedentes” contra o Irã e prometeu ampliar a pressão sobre países e empresas que mantenham relações comerciais e financeiras com o regime iraniano.

Em mensagem na rede Truth Social, Trump classificou o pacote como “a operação econômica mais esmagadora já tomada contra qualquer país” e descreveu a iniciativa como uma “guerra econômica” e um “isolamento internacional em escala inédita”.

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