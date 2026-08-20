Chanceler do Irã critica pressão econômica dos EUA e cita ‘cortina de fumaça’
O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, criticou nesta quinta-feira (20) a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de ampliar a pressão econômica contra o país. O chanceler iraniano afirmou, em publicação no X, que a medida é uma “cortina de fumaça” para esconder a crise americana, marcada por uma dívida pública sem precedentes.
“Dobrar a aposta em políticas fracassadas só trará mais derrotas — e a inimizade dos iranianos. O terrorismo econômico dos EUA ameaça a economia global e a soberania em todo o mundo”, disse Araghchi.
Na quarta-feira (19), Trump anunciou medidas econômicas “sem precedentes” contra o Irã e prometeu ampliar a pressão sobre países e empresas que mantenham relações comerciais e financeiras com o regime iraniano.
Em mensagem na rede Truth Social, Trump classificou o pacote como “a operação econômica mais esmagadora já tomada contra qualquer país” e descreveu a iniciativa como uma “guerra econômica” e um “isolamento internacional em escala inédita”.
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