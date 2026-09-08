China anuncia aumento de 25% das exportações em agosto
As exportações e importações da China dispararam em agosto, impulsionadas pela demanda pelos produtos de tecnologia do país para a expansão global da inteligência artificial, segundo dados oficiais divulgados nesta terça-feira (8).
As exportações chinesas subiram 25% em termos anuais e as importações aumentaram 28,2% em agosto, informou a Administração Geral de Alfândegas (AGC).
O comércio exterior chinês mantém os bons resultados, depois que o gigante asiático registrou em 2025 um superávit histórico, atribuído à demanda internacional por semicondutores, equipamentos de informática e outros produtos ligados à IA.
De janeiro a agosto, o valor das exportações chinesas de computadores e componentes relacionados cresceu 49,4%, segundo os dados da AGC.
As exportações para os Estados Unidos aumentaram 34,4% em termos anuais no mês passado. Em julho, a alta foi de 17%.
Os últimos números foram divulgados antes de uma reunião prevista para outubro, em Washington, entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da China, Xi Jinping.
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