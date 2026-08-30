Cônsul alemão morre afogado durante ‘emergência’ enquanto nadava em lagoa

O cônsul alemão na Costa Rica, Mario Genz, morreu afogado no sábado (29) durante uma “emergência” enquanto nadava em uma lagoa no país centro-americano, informou a administração do local.

Genz, de 53 anos, morreu em um centro recreativo localizado na lagoa do Rio Cuarto, na província de Alajuela, cerca de 75 quilômetros ao norte de San José.

A morte do diplomata foi confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores da Costa Rica em sua conta nas redes sociais, onde expressou suas “mais profundas condolências” pelo falecimento do cônsul.

“O senhor Genz estava nadando na lagoa quando ocorreu a emergência”, afirmou a Associação de Desenvolvimento Integral do Rio Cuarto, que administra o centro recreativo onde o cônsul morreu, em um comunicado à imprensa.

O comunicado não especificou a natureza da emergência. Alguns veículos da mídia local haviam noticiado anteriormente que Genz se afogou após o caiaque que ele usava virar.

Genz “era mergulhador certificado e frequentava a Lagoa Rio Cuarto, onde costumava nadar e mergulhar”, disse o comunicado.

A administração do centro declarou que não divulgaria mais detalhes sobre as circunstâncias da morte por respeito à família do cônsul e às autoridades diplomáticas alemãs na Costa Rica.