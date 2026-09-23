Delcy afirma na ONU que haverá eleições na Venezuela

As eleições de 2024, nas quais Nicolás Maduro se proclamou reeleito, foram denunciadas como fraudulentas pela oposição venezuelana

A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, discursa durante uma coletiva de imprensa em Caracas, em 11 de agosto de 2025. Em 3 de janeiro de 2026, a Suprema Corte da Venezuela ordenou que a vice-presidente Delcy Rodríguez assumisse a liderança interina do país, após os Estados Unidos prenderem o presidente Nicolás Maduro e o retirarem do país.

A presidente encarregada da Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmou nesta quarta-feira, em discurso na Assembleia Geral da ONU, que haverá eleições em seu país, após agradecer ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por “retomar suas relações diplomáticas”.

“Quero deixar muito claro nesta Assembleia Geral: haverá eleições na Venezuela”, afirmou Delcy em Nova York, sem mencionar um prazo.

As eleições de 2024, nas quais Nicolás Maduro se proclamou reeleito, foram denunciadas como fraudulentas pela oposição venezuelana, e seu resultado não foi reconhecido pelos Estados Unidos nem pela maioria dos países da América Latina e da Europa.

Delcy afirmou que lidera uma transição para uma “etapa de democracia” em seu país. “Venho assumir uma responsabilidade histórica: conduzir a Venezuela de uma etapa de incerteza e conflito para uma etapa de democracia plena reconhecida por seu próprio povo e pelo mundo”, declarou, no primeiro discurso de um líder venezuelano no plenário da ONU desde 2018.

A presidente venezuelana também agradeceu a Donald Trump por sua “disposição em retomar o caminho das relações diplomáticas e de cooperação com a Venezuela”, nove meses após a captura do presidente Nicolás Maduro em uma operação militar dos Estados Unidos em Caracas.

Após um longo isolamento da Venezuela, Delcy restabeleceu progressivamente as relações do país com governos, empresas e organizações internacionais. Em Nova York, ela se reuniu com diretores de instituições financeiras multilaterais, como o Fundo Monetário Internacional, e com chefes de Estado, entre eles Donald Trump.