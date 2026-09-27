Zelenski diz que Rússia atacou data centers na Ucrânia e atingiu operadora de internet
O presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, declarou que a Rússia atacou duas vezes um datacenter em Kiev na manhã deste domingo, ferindo duas crianças e um adulto. O Ministério da Defesa da Rússia indicou que suas forças atacaram vários datacenters em Kiev neste domingo que estavam fornecendo internet para as forças armadas da Ucrânia.
A operadora Kyivstar também foi atingida por ataques, mas não houve feridos, disse a empresa a uma agência de notícias ucraniana.
Rússia e Ucrânia se acusaram repetidamente de danificar as linhas elétricas que fornecem energia para a usina nuclear de Zaporiyia em Enerhodar, que Moscou capturou no início da guerra.
A usina não está em serviço, mas precisa de energia para manter os sistemas de resfriamento em funcionamento e garantir sua segurança.
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