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Zelenski diz que Rússia atacou data centers na Ucrânia e atingiu operadora de internet

A operadora Kyivstar também foi atingida por ataques, mas não houve feridos, disse a empresa a uma agência de notícias ucraniana

Estadão Conteúdo

volodymyr zelensky
volodymyr zelensky EFE/EPA/MAXYM MARUSENKO

O presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, declarou que a Rússia atacou duas vezes um datacenter em Kiev na manhã deste domingo, ferindo duas crianças e um adulto. O Ministério da Defesa da Rússia indicou que suas forças atacaram vários datacenters em Kiev neste domingo que estavam fornecendo internet para as forças armadas da Ucrânia.

A operadora Kyivstar também foi atingida por ataques, mas não houve feridos, disse a empresa a uma agência de notícias ucraniana.

Rússia e Ucrânia se acusaram repetidamente de danificar as linhas elétricas que fornecem energia para a usina nuclear de Zaporiyia em Enerhodar, que Moscou capturou no início da guerra.

A usina não está em serviço, mas precisa de energia para manter os sistemas de resfriamento em funcionamento e garantir sua segurança.

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