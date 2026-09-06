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Erupção do Krakatoa obriga Indonésia a fechar 8 aeroportos

Segundo o Ministério dos Transportes, análises realizadas durante o dia detectaram a dispersão de cinzas vulcânicas no espaço aéreo do país

AFP

Erupção do Krakatoa obriga Indonésia a fechar 8 aeroportos
Erupção do Krakatoa obriga Indonésia a fechar 8 aeroportos Yt HARYONO / AFP

As autoridades da Indonésia fecharam neste domingo (6) oito aeroportos, incluindo o principal aeroporto de Jacarta, após a erupção do vulcão Anak Krakatoa, que deixou mais de 150 mil passageiros retidos.

“Esses fechamentos deixaram 150 mil passageiros retidos e afetaram 467 voos, dos quais 58 internacionais e 409 domésticos”, informou o Ministério dos Transportes em comunicado.

A suspensão das operações no aeroporto internacional Soekarno-Hatta, em Jacarta, começou às 1h30 de domingo (15h30 de sábado no horário de Brasília) e foi prorrogada diversas vezes ao longo do dia. Na noite de domingo, as autoridades ampliaram novamente a medida até as 23h59 locais.

Segundo o Ministério dos Transportes, análises realizadas durante o dia detectaram a dispersão de cinzas vulcânicas na área do aeroporto, o que levou ao fechamento do principal terminal aérea do país.

O vulcão Anak Krakatoa entrou em erupção no sábado, expelindo lava e provocando explosões que puderam ser ouvidas a até 700 quilômetros de distância, informou a agência indonésia de vulcanologia.

O órgão acrescentou que foram registradas neste domingo duas novas erupções do vulcão, localizado no estreito de Sunda, entre as ilhas de Java e Sumatra.

As cinzas vulcânicas, que representam um risco para os motores das aeronaves, espalharam-se pelo espaço aéreo de vários aeroportos e também alcançaram a cidade de Bandar Lampung, no extremo sul de Sumatra, cobrindo veículos estacionados e margens de estradas.

As escolas de Jacarta permanecerão fechadas na segunda-feira, e as aulas serão realizadas de forma remota, informou a administração da capital, sem especificar por quanto tempo a medida ficará em vigor.

O Anak Krakatoa apresenta atividade intermitente desde seu surgimento, no início do século XX, dentro da caldeira formada após a erupção do Krakatoa em 1883. Essa catástrofe é considerada uma das mais letais e destrutivas da história, com 35 mil mortes estimadas.

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