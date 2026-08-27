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EUA anunciam US$ 500 mil em ajuda para o Nepal após enchentes

Itens de socorro, água e objetos para higiene pessoal também serão enviados

Estadão Conteúdo

Inundações deixam mortos e desaparecidos no Nepal
Inundações deixam mortos e desaparecidos no Nepal PRABIN RANABHAT / AFP

O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou que fornecerá US$ 500 mil em assistência ao Nepal após as “devastadoras enchentes repentinas” no distrito de Rasuwa, segundo comunicado publicado nesta quarta-feira (26).

A ajuda será viabilizada por meio de um acordo com a Catholic Relief Services e prevê o fornecimento de abrigos de emergência e itens de socorro, além de água e itens de higiene para a população afetada.

“O Departamento de Estado está acompanhando a situação de perto e enviando um consultor de resposta a desastres para a região, a fim de apoiar os esforços de resposta”, diz a nota. A Embaixada dos Estados Unidos em Katmandu está trabalhando em estreita colaboração com as autoridades locais, ainda de acordo com a pasta.

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