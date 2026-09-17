EUA concedem vistos para delegação do Irã participar da Assembleia Geral da ONU
Os Estados Unidos permitirão que uma delegação iraniana participe, na próxima semana, da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, disse, nesta quinta-feira (17), um porta-voz do Departamento de Estado, apesar da guerra entre os dois países, que entrou no sétimo mês.
“Em conformidade com nossas obrigações como país anfitrião, a delegação central do regime iraniano poderá assistir à Semana de Alto Nível da Assembleia Geral da ONU”, disse o porta-voz. Uma fonte familiarizada com o assunto confirmou que a decisão incluiria o presidente iraniano.
Segundo a Associated Press, a delegação inclui o presidente Massoud Pezashkian e o ministro Abbas Araghchi, que falou em condição de anonimato com a publicação.
O movimento acontece em momento em que os rebeldes Houthi, apoiados pelo Irã, no Iêmen, têm aumentado seus ataques à infraestrutura da Arábia Saudita no Mar Vermelho.
*Com informações da AFP
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