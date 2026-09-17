EUA concedem vistos para delegação do Irã participar da Assembleia Geral da ONU

Informação foi dada por um porta-voz do Departamento de Estado

Os Estados Unidos permitirão que uma delegação iraniana participe, na próxima semana, da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, disse, nesta quinta-feira (17), um porta-voz do Departamento de Estado, apesar da guerra entre os dois países, que entrou no sétimo mês.

“Em conformidade com nossas obrigações como país anfitrião, a delegação central do regime iraniano poderá assistir à Semana de Alto Nível da Assembleia Geral da ONU”, disse o porta-voz. Uma fonte familiarizada com o assunto confirmou que a decisão incluiria o presidente iraniano.

Segundo a Associated Press, a delegação inclui o presidente Massoud Pezashkian e o ministro Abbas Araghchi, que falou em condição de anonimato com a publicação.

O movimento acontece em momento em que os rebeldes Houthi, apoiados pelo Irã, no Iêmen, têm aumentado seus ataques à infraestrutura da Arábia Saudita no Mar Vermelho.

*Com informações da AFP