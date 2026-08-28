EUA, Coreia do Sul e Japão realizarão exercício militar trilateral em setembro

Ainda nesta sexta, o conselheiro de Segurança Nacional sul-coreano, Wi Sung-lac, disse que Seul apoia os esforços de Trump para retomar o diálogo com a Coreia do Norte.

Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão realizarão um exercício militar trilateral em setembro para lidar melhor com as ameaças nucleares da Coreia do Norte, informaram autoridades de Seul nesta sexta-feira (28), um dia depois de o regime norte-coreano prometer retaliar o que classificou como hostilidades dos Estados Unidos.

As Forças Armadas da Coreia do Sul informaram, em comunicado, que o exercício Freedom Edge terá início no dia 7 e durará cinco dias, nas águas ao largo da Ilha de Jeju, no sul do país. O exercício tem natureza defensiva, segundo os militares sul-coreanos.

O anúncio reduz ainda mais as perspectivas de uma retomada breve da diplomacia entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos, apesar da recente decisão do presidente americano, Donald Trump, de reduzir a escala de um grande exercício militar bilateral com a Coreia do Sul, em um aparente gesto de boa vontade em relação ao Norte.

Ainda nesta sexta, o conselheiro de Segurança Nacional sul-coreano, Wi Sung-lac, disse que Seul apoia os esforços de Trump para retomar o diálogo com a Coreia do Norte.