EUA lançam ataques contra Irã após ofensiva iraniana a bases norte-americanas

O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom, na sigla em inglês) comunicou nesta quarta-feira (29) que Washington lançou ataques contra o Irã em resposta à ofensiva iraniana contra as forças norte-americanas baseadas no Oriente Médio.

Por meio de publicação no X (ex-Twitter), o órgão informou na terça-feira (28) que interceptou um “ataque surpresa” da Guarda Revolucionária Islâmica. Segundo o órgão, o Irã teria lançado “vários mísseis balísticos”.

“Todos os mísseis iranianos foram interceptados com sucesso. As forças dos EUA permanecem vigilantes e em um alto estado de prontidão”, disse o Centcom.

Na segunda-feira (27), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que está tendo “boas conversas” com o Irã. A declaração foi dada a jornalistas no avião presidencial a caminho de Minneapolis.

Segundo o norte-americano, haveria uma “boa chance” de algo bom acontecer. Se as conversas não avançarem, Trump disse que seria porque eles “voltaram a fazer o que estavam fazendo dois dias atrás”.

Durante o voo, Trump disse que tem muita paciência para as negociações e que a única razão pela qual eles querem se encontrar é pela força dos ataques norte-americanos.