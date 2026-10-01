Trump diz que está acompanhando as eleições no Brasil ‘de perto’

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (1º) que está acompanhando as eleições brasileiras “bem de perto”, em conversa com jornalistas do lado de fora da Casa Branca. O primeiro turno do pleito acontece neste domingo (4).

O Brasil é um país muito importante. É um ótimo país. As pessoas do Brasil são fantásticas. É uma eleição muito importante. Donald Trump

Trump, porém, não citou nenhum candidato ou declarou apoio a algum deles. No início da semana, três senadores democratas dos Estados Unidos voltaram a pressionar o secretário de Estado americano, Marco Rubio, sobre as eleições do Brasil.

Em carta enviada na segunda-feira (28) e divulgada nesta terça (29), Jeanne Shaheen, Tim Kaine e Peter Welch pediram que o governo de Donald Trump se comprometa a reconhecer o resultado oficial das urnas, independentemente de quem for eleito.

Os parlamentares questionaram como o Departamento de Estado pretende atuar na proteção do processo eleitoral brasileiro e pediram informações sobre a cooperação dos Estados Unidos com países da região para o acompanhamento de eleições e processos judiciais.

O governo (dos EUA) se comprometerá a reconhecer o resultado certificado das eleições democráticas de 2026 no Brasil e a apoiar relações diplomáticas normais com qualquer candidato que seja livre e justamente escolhido pelo povo brasileiro? Senadores Jeanne Shaheen, Tim Kaine e Peter Welch

Os democratas também criticaram o que classificaram como uma sequência de ações do governo Trump que pode representar interferência nos assuntos internos do Brasil. Segundo eles, ao longo do segundo mandato do presidente americano, autoridades dos EUA adotaram medidas que podem afetar a estabilidade política e institucional brasileira.

“Ao longo do segundo mandato do Presidente Trump, observamos autoridades dos EUA envolvidas em uma campanha de interferência e desestabilização no Brasil”, afirma a carta.

Entre os episódios citados está a nomeação de Darren Beattie como assessor sênior do Departamento de Estado para assuntos relacionados ao Brasil. Na avaliação dos parlamentares, a escolha gerou preocupação por causa das posições públicas de Beattie sobre o governo brasileiro e das instituições do país. Ele é um político de extrema-direita e forte crítico do governo Lula (PT).

A carta também cita a adoção de novas tarifas sobre produtos brasileiros após uma investigação comercial conduzida pelos Estados Unidos. Segundo os senadores, a apuração teria sido “iniciada por determinação de Trump”, em meio a críticas do presidente americano a decisões de autoridades brasileiras.

Para os parlamentares, essas medidas se somam a outras ações diplomáticas, econômicas e políticas que, na avaliação deles, podem afetar a confiança no processo eleitoral brasileiro e a relação entre os dois países.