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EUA voltam a lançar bombas contra o Irã após um mês sem ataques

"Mais cedo, as forças americanas atacaram dois lançadores iranianos na ilha de Larak", onde "foi observado que membros da Guarda Revolucionária Islâmica se preparavam para lançar foguetes com minas navais", disse Tim Hawkins, porta-voz do Centcom

AFP

Ataque dos eua contra Irã
Ataque dos EUA contra Irã Reuters/SOCIAL MEDIA

Os Estados Unidos realizaram neste domingo (30) ataques na ilha iraniana de Larak, localizada no estratégico estreito de Ormuz, informou o Comando Central americano (Centcom), nos primeiros ataques contra o Irã desde o fim de julho.

“Mais cedo, as forças americanas atacaram dois lançadores iranianos na ilha de Larak”, onde “foi observado que membros da Guarda Revolucionária Islâmica se preparavam para lançar foguetes com minas navais”, disse Tim Hawkins, porta-voz do Centcom, em um comunicado enviado à AFP.

A Guarda Revolucionária do Irã diz que há mortos e feridos e alertou que para “represálias” contra os EUA.

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