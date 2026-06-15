Ex de Oliver Tree, Melanie Martinez lamenta morte do cantor: ‘Fazendo os anjos rirem’

Artista foi um dos seis mortos em colisão de helicópteros no Rio de Janeiro

Melanie Martinez, de 31 anos, lamentou, em postagem no Instagram, a morte de Oliver Tree, 32, cantor e seu ex-namorado, que foi uma das seis vítimas do acidente entre dois helicópteros que aconteceu no Rio de Janeiro na manhã de domingo (14). Os dois namoraram entre 2019 e 2021, mantendo uma relação de amizade após o término.

“É muito difícil entender como alguém com quem você compartilhou um momento tão específico e formador da sua vida pode partir de repente”, escreveu a cantora nos Stories. “[Oliver] era tão dedicado à sua arte, algo que eu admirava e respeitava profundamente. Acho que todos que o conheciam vão olhar para trás e lembrar daqueles momentos de riso e alegria que ele despertava tão facilmente. Sua risada era contagiante e calorosa.

“Sua habilidade de liderar criativamente e agir sem perder seu maravilhamento infantil era inspiradora. Ele tinha um coração gentil e era um verdadeiro artista de todas as formas.”

Melanie concluiu sua homenagem dizendo ter certeza de que Tree está “fazendo os anjos rirem”. “Ficarei me perguntando que loucuras e projetos criativos você está planejando no céu.”

Tree estava viajando pelo Brasil após se apresentar em São Paulo, no último dia 6. O cantor estava em turnê pela América Latina, tendo passado por México, Argentina e Chile antes do show na capital paulista.

O acidente

A colisão entre helicópteros aconteceu no Recreio dos Bandeirantes na manhã de domingo (14), na zona Oeste do Rio de Janeiro. A aeronave em que Tree estava com o piloto Alexandre Souza e outros três passageiros se chocou com outra, pilotada por Charles Marsillac, que voava sozinho. Segundo o Corpo de Bombeiros, todas as vítimas estavam nos veículos.

Os helicópteros atingiram um pátio de carros elétricos na Avenida das Américas, resultando em um incêndio que atingiu 20 automóveis, cujas baterias de lítio intensificaram o fogo.

*com informações do Estadão Conteúdo.