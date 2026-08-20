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Governo do Irã reitera que utilizará todos os meios disponíveis contra as sanções dos EUA

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores disse que responsabilidade pelas consequências e desdobramentos recairá inteiramente sobre o governo norte-americano

Estadão Conteúdo

Um homem iraniano fala ao celular enquanto caminha ao lado de uma enorme bandeira nacional pendurada acima de lojas em Teerã, em 6 de fevereiro de 2026. O Irã e os Estados Unidos iniciaram negociações em Omã em 6 de fevereiro, com Washington se recusando a descartar uma ação militar contra a república islâmica por sua repressão mortal a protestos em massa.
Um homem iraniano fala ao celular enquanto caminha ao lado de uma enorme bandeira nacional pendurada acima de lojas em Teerã, em 6 de fevereiro de 2026. O Irã e os Estados Unidos iniciaram negociações em Omã em 6 de fevereiro, com Washington se recusando a descartar uma ação militar contra a república islâmica por sua repressão mortal a protestos em massa. AFP

O Ministério das Relações Exteriores do Irã reiterou nesta quinta-feira (20) que o país permanece firme e determinado a defender sua segurança e interesses nacionais, bem como em enfrentar os ataques e pressões militares, econômicas, políticas, ao condenar a intensificação das sanções dos EUA contra Teerã.

Em comunicado, o organismo escreveu que, se apoiando em suas capacidades nacionais e considerando a experiência de sete décadas de resistência integral contra as políticas de pressão, intervenção, agressão militar e terrorismo de Estado dos EUA, o país utilizará todas as ferramentas e capacidades disponíveis para “repelir a maldade do inimigo americano-sionista” e salvaguardar os interesses nacionais do Irã.

“A sanção e a pressão econômica são a outra face da moeda da guerra e da agressão militar. O vício doentio dos EUA nesses dois recursos não apenas coloca a paz e a segurança mundiais sob ameaça real, mas também submete a civilização humana a uma degradação moral sem precedentes”, publicou o ministério.

E acrescentou: “Com base nisso, qualquer governo que acredite nos princípios e objetivos da Carta das Nações Unidas, incluindo o princípio do respeito à soberania nacional dos países, não pode permanecer indiferente à contínua violação da lei e ao belicismo ostensivo dos EUA contra as normas internacionais fundamentais.”

A responsabilidade pelas consequências e desdobramentos recairá inteiramente sobre o governo norte-americano e os formuladores e executores dessa estratégia, concluiu o organismo.

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