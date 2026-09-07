Havaí recebe alerta de emergência com aproximação do furacão Lowell

A tempestade deve passar pelo oeste de Niihau na madrugada de terça-feira (8)

O Centro Nacional de Furacões (NHC) emitiu um alerta para as ilhas havaianas mais ocidentais de Kauai e Niihau, devido à aproximação do furacão Lowell, de categoria 3.

A tempestade deve passar pelo oeste de Niihau na madrugada desta terça-feira (8), segundo o boletim mais recente do NHC, divulgado às 18h GMT. A maré pode inundar áreas próximas à costa em Kauai e Niihau. Já a ilha de Oahu, onde fica Honolulu, recebeu um alerta de tempestade tropical.

O Lowell, que registrava ventos máximos sustentados de 185 km/h, deve perder força amanhã e seguir para o noroeste na quarta-feira, após passar pelas ilhas havaianas. O arquipélago ainda se recupera dos impactos do furacão Lala, que atingiu a parte sul da Ilha Grande no mês passado.

O Lowell é uma das duas tempestades que atingem atualmente o Oceano Pacífico, cuja água está sendo aquecida pelo fenômeno climático El Niño. A tempestade tropical Marie, a 1.100 km de San Diego, movia-se para o oeste, afastando-se da costa.