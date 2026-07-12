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Irã critica ataques dos EUA após acordo de paz: ‘Violou quase todos os termos’

O exército norte-americano anunciou neste domingo (12) que lançou novas ofensivas ao país persa para os impedir de atacar embarcações no Estreito de Ormuz

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Uma coluna de fumaça se eleva após um ataque à capital iraniana, Teerã, em 3 de março de 2026. O Irã intensificou seus ataques contra alvos econômicos e missões dos EUA em todo o Oriente Médio na terça-feira, enquanto o presidente dos EUA alertava que era "tarde demais" para a república islâmica buscar negociações para escapar da guerra. Os Estados Unidos e Israel lançaram ataques contra o Irã em 28 de fevereiro, resultando na morte do líder supremo iraniano, e a república islâmica retaliou com uma série de mísseis contra os estados do Golfo e Israel.
Coluna de fumaça em ataque ATTA KENARE / AFP

Em resposta aos ataques dos EUA ao Irã neste domingo (12), o país persa disse condenar a nova onda de ataques dos EUA ao seu território, afirmando que eles “tornaram inúteis” todos os esforços diplomáticos dos últimos meses.

O Irã também acusou os Estados Unidos de ter “violado abertamente quase todos os termos” do protocolo de acordo concluído em junho, e de provocar “o retorno da insegurança” ao Estreito de Ormuz, segundo um comunicado do Ministério das Relações Exteriores.

“O regime dos EUA também provocou o retorno da insegurança no Estreito de Ormuz e a perturbação do transporte marítimo comercial internacional ao interferir abertamente no processo de implementação, pelo Irã, das medidas necessárias no Estreito de Ormuz”, afirmou um comunicado do Ministério das Relações Exteriores.

Ataques dos EUA

O Exército dos Estados Unidos anunciou neste domingo (12) que lançou uma nova série de ataques contra o Irã, para impedir o país de atacar embarcações no Estreito de Ormuz.

Os ataques foram retomados às 21h GMT (18h no horário de Brasília), segundo mensagem publicada no X pelo Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) para o Oriente Médio, que afirma querer impedir que o Irã “ataque os navios comerciais e tripulações civis” no Estreito.

“Hoje, às 17h (horário da costa leste dos EUA), forças do Comando Central dos EUA iniciaram novos ataques contra o Irã para continuar a reduzir a capacidade iraniana de atacar navegantes civis e navios comerciais que transitam livremente pelo Estreito de Ormuz. O Comandante-em-Chefe ordenou os ataques para responsabilizar as forças iranianas”, escreveu o Centcom.

*Com informações da AFP

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