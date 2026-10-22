Juíza ordena que Trump preste depoimento em processo contra a BBC

Presidente norte-americano processou a BBC e pediu 10 bilhões de dólares (R$ 50,3 bilhões) pela edição de um vídeo dele

Uma juíza americana estabeleceu o dia 11 de dezembro como prazo para que o presidente Donald Trump preste depoimento sob juramento no processo por difamação que ele moveu contra o veículo britânico BBC.

A juíza Enjolique Lett, de Miami, tomou essa decisão em resposta às reclamações da BBC sobre a recusa de Trump em fornecer seu depoimento oral, após o cancelamento da data anteriormente acordada, 16 de outubro.

Trump processou a BBC e pediu 10 bilhões de dólares (R$ 50,3 bilhões) pela edição de um vídeo seu.