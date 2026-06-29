Keiko Fujimori vence as eleições com 50,135% dos votos e é a nova presidente do Peru

O resultado no segundo turno foi contra o esquerdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), que registrou 49,865%.

Candidata Keiko Fujimori acena ao votar no segundo turno das eleições presidenciais do Peru

O Escritório Nacional de Processos Eleitorais do Peru (ONPE, na sigla em espanhol) encerrou nesta segunda-feira (29) a apuração dos votos das eleições presidenciais do país. Com 50,135%, a conservadora Keiko Fujimori (Fuerza Popular) foi eleita em disputa contra o esquerdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

Keiko será a nona presidente do Peru em 10 anos. Em sua quarta disputa ao Palácio de Governo, a conservadora recebeu 9.223.396 de votos contra os 9.173.755 registrados por Sánchez. A diferença foi de 49.641.‬

Keiko Fujimori

Formada em administração de empresas pela Universidade Boston, Keiko Fujimori é a filha do ex-ditador peruano Alberto Fujimori (1938–2024). Na chefia de Estado de 1990 a 2000, ele sofreu impeachment após fugir do país quando estourou um escândalo de corrupção. Também foi condenado por violação dos direitos humanos. O ex-mandatário foi preso em 2005 durante visita ao Chile e extraditado ao Peru em 2007.

Em 2006, Keiko voltou ao Peru para disputar as eleições ao Congresso. Ela foi a deputada mais votada da história do Peru, com 600 mil votos.

Ficou no Legislativo até 2011, quando candidatou-se à Presidência, mas perdeu no segundo turno. Ela ainda se lançou ao Palácio de Governo em 2016 e 2021, mas também foi derrotada em segundo turno.

Em outubro de 2018, Keiko foi presa preventivamente no âmbito do escândalo da Odebrecht, que resultou na Operação Lava Jato no Brasil. Ela foi acusada de receber dinheiro da empreiteira brasileira na campanha de 2011. Dias depois, foi solta por decisão do Tribunal Penal Nacional.

Keiko voltou a ser presa no final do mês de outubro de 2018 pelo “alto risco de fuga”. Ela ainda foi libertada em 29 de novembro, mas foi detida novamente em janeiro de 2020 sob a mesma justificativa. A ordem de prisão foi revogada em abril do mesmo ano e, após pagamento de fiança, deixou a prisão.

Principal nome do fujimorismo, uma ideologia baseada na política neoliberal de Alberto Fujimori, Keiko prometeu expulsar imigrantes do Peru e aproximar-se dos Estados Unidos.

Oito presidentes em 10 anos

Desde 2000, com o fim do governo Fujimori, só três presidentes concluíram o mandato no Peru. No mesmo período, cinco chefes de Estado foram depostos e dois renunciaram.

O último líder a completar o mandato de cinco anos no poder foi Ollanta Humala. Ele deixou o Palácio de Governo em 2016, sendo sucedido por Pedro Pablo Kuczynski.

Em 2018, Kuczynski renunciou. Martín Vizcarra assumiu o cargo. Dois anos depois, em 2020, ele foi destituído pelo Congresso.

Vizcarra foi sucedido por Manuel Merino, que renunciou cinco dias depois de assumir o governo do Peru. Francisco Sagasti comandou o país até a posse de Pedro Castillo.

Eleito em maio de 2021, Castillo foi empossado dois meses depois. Com pouco mais de um ano no poder, ele foi deposto em dezembro de 2022, quando tentou dissolver o Congresso.

No lugar de Castillo, entrou Dina Boluarte. Em outubro de 2025, ela sofreu impeachment.

O então líder do Congresso, José Jerí, assumiu o cargo de chefe de Estado. Em fevereiro de 2026, o Legislativo o destituiu.

O atual mandatário do Peru é José María Balcázar, que fará a transferência do cargo em 28 de julho.