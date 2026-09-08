Ladrões roubam quatro pinturas avaliadas em milhões de euros do Museu Renoir, na França
Valiosas pinturas de Renoir foram roubadas na madrugada desta terça-feira (8) de um pequeno museu na Riviera Francesa, e investigadores estão à procura dos suspeitos, informou a polícia
Imagens de câmeras de vigilância identificaram ladrões entrando no Museu Renoir em Cagnes-sur-Mer e roubando quatro pinturas avaliadas em milhões de euros, disse o prefeito da cidade, Bryan Masson, em um comunicado. Os ladrões deixaram cair uma das pinturas ao fugirem, segundo o comunicado.
Um funcionário da administração policial regional confirmou o roubo e a busca por suspeitos, e afirmou que uma investigação está em andamento. O funcionário, que não estava autorizado a se identificar publicamente de acordo com as normas da polícia, não pôde confirmar o valor das pinturas.
O roubo ocorreu após o espetacular furto de joias da coroa no Museu do Louvre, em Paris, no ano passado.
O Museu Renoir está instalado na última residência do pintor Pierre-Auguste Renoir, onde ele viveu antes de sua morte em 1919 É a atração mais famosa de Cagnes-sur-Mer, cidade situada entre Cannes e Nice, na costa do Mediterrâneo. Fonte: Associated Press
continue lendo
- Reino Unido anuncia 100 milhões de libras esterlinas para defesa aérea da Ucrânia Estadão Conteúdo · há 2 horas
- China anuncia aumento de 25% das exportações em agosto AFP · há 2 horas
- Netanyahu enfrenta críticas após relato de que ignorou alerta sobre ataque de 7 de outubro AFP · há 3 horas
- Ataques de rebeldes houthis do Iêmen deixam 73 feridos na Arábia Saudita AFP · há 3 horas