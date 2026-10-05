Mídia internacional destaca vantagem de Flávio Bolsonaro sobre Lula no 1º turno

Com 99,99% das urnas apuradas, o candidato do PL obteve 47,03% dos votos, enquanto o chefe do Executivo teve 45,16%

Jornais internacionais destacaram no domingo (4) a vantagem de Flávio Bolsonaro (PL) sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno. Com 99,99% das urnas apuradas, o senador obteve 47,03% dos votos válidos. O chefe do Executivo teve 45,16%.

O jornal The New York Times, dos Estados Unidos, afirmou que a disputa entre Lula e Flávio “se mostrou muito acirrada”. Sob o título “Lula e filho de Bolsonaro vão para o segundo turno da eleição presidencial do Brasil”, a reportagem destacou que a eleição presidencial brasileira tem potencial para influenciar os países vizinhos.

O jornal Le Monde, da França, escreveu: “Eleições presidenciais no Brasil: Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente de extrema-direita, está à frente de Lula e o enfrentará no segundo turno”. O veículo mencionou que o senador foi indicado pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e o classificou como conservador.

Sob o título “Flávio Bolsonaro ultrapassa Lula, criando um amargo segundo turno eleitoral no Brasil”, o jornal The Wall Street Journal, dos Estados Unidos, disse que Lula terá “uma tarefa difícil” em sua campanha para tentar reverter o resultado no segundo turno. O veículo afirmou que o senador “aplicou uma dura derrota” ao petista.

Em “Eleições no Brasil: Com 99,9% dos votos apurados, Flávio Bolsonaro lidera Lula da Silva por pouco menos de 2 pontos percentuais, e haverá segundo turno”, o Clarín, da Argentina, relatou que houve uma “reviravolta surpreendente e dramática” no pleito presidencial do Brasil. O veículo disse que o senador “desafiou todas as pesquisas” ao terminar o primeiro turno na frente.

O jornal El País, da Espanha, escreveu: “Bolsonaro derrota Lula no primeiro turno das eleições e está perto de levar a extrema-direita de volta ao poder no Brasil”. O veículo destacou que a “onda ultraconservadora” em vigência na América Latina teve uma “vitória crucial no Brasil”.

Com o título “Flávio Bolsonaro parte para a segunda volta com vantagem inesperada”, o Público, de Portugal, destacou que a vantagem do senador “deixa a direita perto” de voltar ao Palácio do Planalto.

O Corriere Della Sera, da Itália, chamou Flávio de “Bolsonaro Jr.” ao noticiar que o senador e Lula disputarão o segundo turno. O veículo também destacou que casas de apostas preveem vitória do parlamentar.

Em “A corrida presidencial brasileira vai para o segundo turno, com Flávio Bolsonaro à frente do atual presidente Lula”, o Guardian, do Reino Unido, afirmou que o senador vai para a segunda etapa do pleito presidencial com vantagem. O jornal também destacou o desempenho da extrema-direita, além da eleição do clã Bolsonaro para cargos no Congresso Nacional.